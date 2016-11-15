امکان اسکان ۶۸۰ هزار زائر در کربلا، نجف اشرف و سامرا مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گودرزی در حاشیه نشست هماهنگی اربعین در مرز شلمچه با حضور فرماندهان مرزبانی دو کشور و سفیر ایران گفت: از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر در کربلای معلی، ۲۰۰ هزار نفر در نجف اشرف و ۸۰ هزار نفر نیز در سامرا اسکان و پذیرایی می شوند.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون زائر حسینی در روز با غذای گرم توسط موکب های مستقر در مسیرهای تعیین شده پذیرایی می شوند، افزود: از این تعداد ۲۰ هزار نفر آنان در سامرا مورد پذیرایی قرار می گیرند.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی دستگاه تصفیه آب شیرین کن ویژه زائران حسینی در سامرا اظهار کرد: این دستگاه ظرفیت شیرین کردن ۱۰ هزار لیترآب را در ساعت دارد.

وی تصریح کرد: این دستگاه مدرن با همت وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب تهران در کمتر از دو ماه در آستانه اربعین حسینی راه اندازی شد.

قائم مقام رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در امور اربعین همچنین از ساخت و راه اندازی ۱۴۰ چشمه سرویس بهداشتی در مسیرهای پرتردد زائران حسینی در شهر سامرا در آستانه اربعین حسینی خبر داد و گفت: این امکانات بهداشتی با کمک ستاد عتبات عالیات کشورمان تجهیز و راه اندازی شد.