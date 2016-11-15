منطقه آزاد اروند برای تکمیل کتابخانه سوره خرمشهر همکاری کند

رحیم محمدی پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار پیشنهادی اداره کتابخانه های عمومی خرمشهر برای تکمیل کتابخانه شهدای سوره است.

محمدی پارسا بیان کرد: برای تکمیل این کتابخانه نیاز به کمک سازمان منطقه آزاد اروند داریم و انتظار می رود مسئولان این سازمان در این خصوص کمک هایی به ما داشته باشند.

وی به فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی اشاره و عنوان کرد: همزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ کتابخوانی در خرمشهر برگزار می شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی خرمشهر از اجرای طرح «قلک مهر حسینی» در کتابخانه های عمومی شهرستان به این مناسبت خبرداد و افزود: قلک مهر حسینی یک کار فرهنگی نو در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی است که در آن از مشارکت مردم در ترویج فرهنگ کتابخوانی و قیام عاشورا و اربعین حسینی بهره گرفته می شود.

محمدی پارسا از اعلام ۲۴ آبان به عنوان روز عضویت رایگان در تمام کتابخانه های عمومی شهرستان و همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب تاخیری از ۲۲ تا ۲۷ آبان ماه نیز خبر داد.

وی در ادامه به صدا درآوردن زنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس شهرستان خرمشهر و مینوشهر با همکاری آموزش و پرورش خرمشهر و مینوشهر، بازدید دانش آموزان از کتابخانه های عمومی و با همکاری آموزش و پرورش از حضور کتابداران در مدارس شهرستان و معرفی برنامه ها و خدمات کتابخانه های عمومی به دانش آموزن را از جمله برنامه های هفته کتاب در خرمشهر دانست و گفت: با این اقدام، بسترهای تعاملی بیشتر میان مدرسه و کتابخانه ای فراهم می شود.



محمدی پارسا همچنین برگزاری کارگاه های آموزش قصه گویی و قرآن، مسابقات نقاشی و انشا نویسی با همکاری آمورش و پرورش، نمایشگاه های موضوعی و مناسبتی کتاب، مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی، برگزاری نشست های کتابخوان در کتابخانه های عمومی و همچنین دیدار کتابداران با خانواده شهدای مدافع حرم خرمشهر، دیدار کتابداران با خانواده کتابدران متوفی و برنامه های متنوع دیگر که در این هفته در کتابخانه های عمومی هم از دیگر برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی دانست.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی خرمشهر در پایان یادآور شد: در حال حاضر کتابخانه های عمومی خرمشهر دارای ۸۳ هزار و ۱۱۱ جلد کتاب، سه هزار ۱۰۴ عضو و ۳ سه هزار ۵۷۹ مترمربع زیربنا است.



