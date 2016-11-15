به گزارش خبرگزاری مهر، ایمن الحکیم پس از تساوی بدون گل تیمش برابر ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی گفت: بازی سختی بود. آمده بودیم که ببریم اما به شرایط مساوی رسیدیم.

وی افزود: همه می دانند که تیم ما در دفاع خوب بوده وخط دفاعی ما خوب است. تلاش می کنیم خط حمله را نیز تقویت کنیم. در آینده روی حملات بیشتر کار می کنیم البته امروز هم روی حملات خوب بودیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال سوریه در پاسخ به سوالی درباره کسب دو امتیاز از سوی سوریه در دو بازی اخیر گفت: شرایط برای ایران و سوریه سخت بود. تیم ما فوتبال بازی کرد و باید می برد. یک امتیاز برای سوریه خوب نبود اما برای ایران خوب بود.

الحکیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نمی خواهید ورزشگاه را عوض کنید، اظهار داشت: می خواستیم در زمین خوب بازی کنیم اما نشد. می خواهیم در آینده این اتفاق بیفتد ممکن است مالزی اجازه ندهد.