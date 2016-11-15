دو هزار واحد آموزشی در استان مرکزی مجهز به کتابخانه هستند

شهریار فولادوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه افتتاح اولین نمایشگاه کتاب حوزه آموزش و پرورش استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: این نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در اراک گشایش یافته است.

وی افزود: در کتابخانه واحدهای آموزشی آموزش و پرورش استان مرکزی نسبت به تناسب مقاطع مختلف تحصیلی مختلف، کتاب وجود دارد که مورد استقبال دانش آموزان و همکاران قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه در این نمایشگاه بیش از ۷۲ هزار کتاب در حوزه های تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی از ناشران مختلف وجود دارد، بیان کرد: اعتقاد داریم توسعه فرهنگ کتابخوانی یکی از شاخص های ارتقای فرهنگی جامعه است و هر چه فرهنگ کتابخوانی را توسعه دهیم، در انتقال مفاهیم تربیتی و اخلاقی در مجموعه آموزش و پرورش، موفق تر هستیم.

فولادوند تصریح کرد: توسعه کتاب خوانی کار تدریجی می طلبد و یک نهضت است، بنابراین باید تلاش ها در این زمینه به گونه ای باشد که در اعماق جامعه نفوذ کند و دغدغه ای ایجاد کند که هر روز افراد بیشتری به سمت کتابخوانی و مطالعه حرکت کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطرنشان ساخت: اگر بتوانیم فرهنگ کتابخوانی را توسعه دهیم، هنجارهای صحیح و اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی در بین مردم گسترش یافته و نهادینه می شود و بسیاری از آسیب ها برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین روش ها و رفتارهای منطقی و شیوه تعامل صحیح بین مدرسه و اولیا را می توان از طریق فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان و والدین آنها گسترش داد که این مهم از اصلی ترین اهداف آموزش و پرورش است.