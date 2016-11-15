۱.۹ میلیون روادید برای زائران اربعین حسینی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کریمی در گفت و گو با رسانه ها با بیان اینکه تا به امروز یک میلیون و ۹۰۰ هزار روادید برای اتباع ایرانی صادر شده است، اظهار کرد: نیروی انتظامی نیز از اول ماه صفر تاکنون ۸۱۲ هزار روادید صادر کرده اند.

وی به خروج یک میلیون و ۵۸۳ هزار زائر از مرزهای سه گانه کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه جریان عبور و مرور در مرزها از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه با اشاره به حضور افرادی بدون گذرنامه و روادید درمرزها به ویژه مرز مهران، خاطرنشان کرد: متاسفانه حضور این افراد سبب شده که در جریان عبور و مرور زائران اخلال ایجاد شود.

وی اولویت اصلی همه دستگاه های خدمات رسان را ایجاد فضایی مناسب برای زائران برای داشتن سفری بدون دغدغه دانست و تصریح کرد: طی روزهای گذشته با وجود ازدحام جمعیت تمامی مراحل کار با نظم و انضباط خاصی انجام شد.

کریمی با تأکید بر برخورد شدید با افراد فاقد گذرنامه و روادید از سوی مسئولان امر، افزود: از زائران عزیز که فاقد گذرنامه و روادید هستند تقاضا شده که به مرزها مراجعه نکنند.

وی با اشاره به وجود مهلت برای تهیه گذرنامه و روادید تا ۲۷ آبان ماه، گفت: دفاتر صدور روادید عراق نیز امکان صدور روادید در کوتاه ترین زمان ممکن را دارند.