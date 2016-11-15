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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط پلیس ایرانشهر

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط پلیس ایرانشهر

زاهدان - با تلاش ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر ،کامیون حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر حین کنترل خودروهای عبوری  به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی دقیق از خودروی توقیفی ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع «نفتگاز» کشف شد.

وی با بیان اینکه محموله کشف شده فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، تصریح کرد: راننده خودرو به همراه محموله قاچاق کشف شده با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر ضمن تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 3825746

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