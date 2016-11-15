کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط پلیس ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی دقیق از خودروی توقیفی ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع «نفتگاز» کشف شد.

وی با بیان اینکه محموله کشف شده فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، تصریح کرد: راننده خودرو به همراه محموله قاچاق کشف شده با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر ضمن تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.