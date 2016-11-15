جهان اسلام باید در مقابل رژیم صهیونیستی بایستد تا مشکلاتش حل شود

به گزارش خبرنگار مهر سرلشگر سیدیحیی رحیم صفوی در آئین اختتامیه «همایش بین المللی بحران های ژئوپلتیکی جهان اسلام» که عصر امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: در این همایش بیش از ۵۴۰ مقاله ارائه شد.

وی گفت: منشاء بحران های جهان اسلام یعنی رژیم صهیونیستی از محورهای مقالات است. جهان اسلام باید برای حل این بحران به یک تصمیم جمعی در مقابل رژیم صهیونیستی و سیاست های مداخله جویانه آمریکا برسد.

سرلشگر رحیم صفوی در ادامه گفت: برای حل بحران های جهان اسلام گفتگو و ایجاد قدرت اقتصادی میان کشورهای منطقه توصیه می شود.

وی در پایان تصریح کرد: پیگیری سیاست تنش زدایی و حمایت از محور مقاومت در برابر استکبار جهانی از جمله راهکارهای ایجاد همگرایی اسلامی است.