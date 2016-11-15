کمترین توقف زائران در مرز چذابه/عبور روزانه ۴۰ هزار زائر از مرز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - کوثر کریمی: در حال حاضر با وجود ازدحام زائران در پایانه مرزی چذابه اما تردد زائرانی که مدارک قانونی را با خود به همراه آورده اند بسیار روان است. عشاق الحسین بدون کمترین معطلی از مرز چذابه عبور کرده و به دیدار معشوق خود می روند.

از صبح امروز تا این لحظه تردد بیش از ۴۰ هزار زائر از مرز چذابه در سامانه ها ثبت شده است. مسئولان امنیتی و انتظامی ارشد استان خوزستان و بازرسان کشوری نیز به صورت مداوم از این مرز بازدید کرده و همواره در پایانه مرزی حضور پیدا می کنند.

پیر، جوان، نوجوان و کودکان همه به عشق حسین راهی زیارت کربلا هستند. خادمان حسینی همچون روزهای قبل به خدمت رسانی به زائران مشغول هستند. هر موکب یک نوای حسینی را در فضای مرز طنین انداز می کند و با این نواهای زیبا و گوشنواز می توان خود را نزدیک به کربلا حس کرد.

پیر، جوان و کودک همه به عشق حسین می روند

ربابه نظری، زائری که به سوی کربلا می رود در آخرین گیت خروجی از مرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: از شهر تبریز آمده ام. ۷۲ سال سن دارم و برای اولین بار است که به همراه اقوام در قالب کاروانی کوچک ۱۰ نفره به زیارت امام حسین (ع) می روم.

وقتی از او می پرسم چرا بعد از این همه سالی که از خدا عمر گرفته تازه امسال قصد زیارت کربلا کرده به پهنای صورتش اشک می ریزد و من هم او را در این حال خوشش تنها گذاشته و دوست ندارم بیش از این اذیت شود.

عاشقان امام حسین (ع) از استان های مختلف زن و مرد پیر و جوان با شور شوق به پابوسی امامی می روند که عاشقانه دوستش دارند

وقتی از کنار او آرام آرام دور می شدم صدایم می زند و می گوید: واقعا گرفتار بودم و رفتن به کربلا سعادت می خواهد ولی اولین بار است که این سعادت نصیبم شده است.

محمد مسحنه، دیگر زائری که راهی عراق است در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می کند: برای بار اول است که به زیارت امام حسین (ع) می روم. از شهرستان شوش به همراه چهار دوست خود به این زیارت می روم.

این زائر با حسی غم انگیز اما در عین حال خوشحال ادامه می دهد: ۲۵ سال از خدا عمر گرفته ام و امروز در راه رفتن به زیارت کربلا احساسی وصف نشدنی دارم.

وی در پایان می گوید: چند سال قصد سفر به کربلا را داشتم ولی هر سال قسمت نشده بود. حتی سال قبل که قصد زیارت را داشتم به دلیل خدمت سربازی موفق به زیارت نشدم.

کربلا رفته دیگر آرام و قرار ندارد

حمید رستمی زائری با ۳۰ سال سن که راهی کربلاست در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می کند: از اصفهان آمده و برای زیارت امام حسین (ع) لحظه شماری می کنم.

این زائر می افزاید: هرچند برای دومین بار است که راهی سفر کربلا هستم ولی باز هم شور و شوقی وصف نشدنی دارم.

رستمی با اشاره به اینکه به صورت انفرادی به زیارت کربلا می رود، یادآور می شود: هر کسی که حداقل یک بار به زیارت کربلا برود دیگر آرام و قرار ندارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه امام حسین (ع) مرد خداست، می گوید: مردم باید به کربلا بیایند تا خودشان حس و حال زیارت را از نزدیک لمس و احساس کنند.

دست روی دلم نگذار

پیرزنی که با چند نفر دیگر راهی کربلاست را در پایانه می بینم و وقتی از او سن و سالش را می پرسم، می گوید: نامم خاور پایمرد و ۷۴ سال سن دارم.

با خنده ای که به او می گویم مادربزرگ نامت را بعدا می خواستم بپرسم اما خود جواب دادی، سئوال بعدی را از او می پرسم که چرا این همه دیر به زیارت می رود: این زائر چشمانش پر از اشک می شود و فقط یک جمله می گوید آن هم این است که دخترم دست روی دلم نگذار که از دوری حسین خون است.

امام حسین (ع) سختی نمی دهد

کنار گیت های ورودی به پایانه مرزی چذابه پیرمردی که قدی خمیده دارد، توجه مرا به خود جلب می کند. این پیرمرد با چشمانی معصوم گوشه ای نشسته و به افق خیره شده است.

بلافاصله به سمتش می روم و وقتی می گویم نامت چیست و از کجا آمده ای هیچ جوابی نمی شنوم. زنی که در کنار این پیرمرد ایستاده به جای او می گوید: نامش اکبر قاسمی است و از شیراز آمده؛ این زن در ادامه می گوید که همسرم گوش هایش سنگین است و باید با صدای بلند با او صحبت کنید.

با صدای بلند به آن پیرمرد می گویم آیا سختت نیست که با این وضعیت و سن بالا به کربلا می روی؟ پیرمرد با صدایی لرزان می گوید: امام حسین (ع) سختی نمی دهد و عشق به او راه را هموار می کند.

این زائر با اشاره به اینکه دومین بار است که به زیارت کربلا می رود در ارتباط با حس خود می گوید: اینقدر خوشحال هستم که شب گذشته تاکنون نخوابیده ام.

وقتی به این زائر مسن می گویم پدر جان دیگر مزاحمت نمی شوم و التماس دعا در جواب می گوید: تنها دعایم برای تو این است که سعادت زیارت کربلا نصیبت شود.

کودکان و نوجوانان در زیارت هم پیشقدم هستند

کودکی بانمک را می بینم که سربند یاحسین قرمز رنگ به سر خود بسته و از کنار مادرش تکان نمی خورد.

امیرعلی خوارزمی روی سکوهای ورودی به پایانه مرزی چذابه نشسته و من هم کنارش می نشینم، بعد از اینکه با صدایی بسیار آرام نامش را به من می گوید از او می خواهم که با صدای بلندتری صحبت کند.

این زائر در جواب به اینکه برای بار چندم به زیارت کربلا می رود، بیان می کند: برای اولین بار است که به زیارت امام حسین (ع) می روم و از بندرعباس آمده ام.

وی ادامه می دهد: همیشه در عزاداری های هیئت های مذهبی شرکت می کردم و امام حسین (ع) را خیلی دوست دارم.

خوارزمی در پایان یادآور می شود: کاروان ما ۱۰ نفره است.

از مدرسه اجازه زیارت گرفته ام

امیرحسین کیانوش راد نوجوانی ۱۳ ساله که در کنار مادرش در حال عبور از گیت های خروجی پایانه مرزی چذابه است، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: به همراه دوستان مادرم و در گروهی پنج نفره دوستانه به زیارت امام حسین (ع) می روم.

این زائر نوجوان در پایان با اشاره به اینکه همیشه در هیئت های عزاداری حسینی حضوری پررنگ دارد، می افزاید: از شهرستان دزفول آمده ام و به عشق امام حسین (ع) از مدرسه ام اجازه گرفتم تا من هم مانند سایر زائران به زیارت ارباب بروم.

عبور بیش از ۳۰۰ هزار زائر از مرز چذابه

فرماندار دشت آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار می کند: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار زائر از مرز چذابه خارج شده اند.

نادر عمیدزاده در ادامه می افزاید: تردد بسیار روان است و روزانه قابلیت پذیرایی از ۱۰۰ هزار زائر حسینی را در این پایانه داریم. خوشبختانه زائران در کمترین زمان ممکن از گیت های کنترل گذرنامه عبور می کنند.

تردد بسیار روان است و روزانه قابلیت پذیرایی از ۱۰۰ هزار زائر حسینی را در این پایانه داریم. خوشبختانه زائران در کمترین زمان ممکن از گیت های کنترل گذرنامه عبور می کنند

وی در پایان گفت: خوشبختانه به فضل الهی، همکاری زائران و حضور فعال مسئولان اجرایی، امنیتی و انتظامی استان تاکنون هیچ مشکل امنیتی و یا دیپورت زائران را در مرز چذابه نداشته ایم.

شهرداری اهواز با نصب استیج اقدام به جانمایی تلویزیون بزرگی کرده که از آن کلیپ های معنوی و نواهای عاشورایی پخش می شود. در کنار این تلویزیون زنی بی حال افتاده که به اطرافیان نیز به انتظار رسیدن پزشک مستقر در مرز هستند.

قصد مصاحبه با این زائر برگشته از کربلا را داشتم ولی حالش آنقدر بد بود که امکان صحبت نداشت، وقتی از اطرافیانش علت این حال بد او را جویا می شوم یکی به تلویزیون اشاره کرده و دیگری هم می گوید با شنیدن (خداحافظ ای همنشین همیشه) دلتنگی بسیار به سراغش آمده و حالش بد شده است.

آری اینجا مرز چذابه همان معبر دلدادگان است، یکی با شوق به دیدار معشوق می رود و دیگر با دلتنگی ها و کوله باری از غم دوری کربلا به ایران برمی گردد. حس و حال زائران وصف شدنی نیست ولی با دیدن این صحنه های زیبا تنها اشک های شوق است که روی گونه هایمان نقش می بندد.