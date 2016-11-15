به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد حجتی کرمانشاه شامگاه سه شنبه در هفتمین سالگرد ارتحال آیت الله سید مرتضی نجومی که در مسجد نواب کرمانشاه برگزار شد، علم را بر سه پایه استوار دانست و اظهار داشت: یکی از مهم ترین علم‌ها شناخت خداوند است که باید ترک محرمات و انجام واجبات بر اساس خداباوری باشد نه اینکه آنچه را که خود می‌خواهیم عمل کنیم و آن دسته از تکالیف و امور مذهبی را که توان انجام آنرا نداریم ترک کنیم چرا که در این صورت به نوعی شرک خفی دچار می‌شویم.

امام جمعه موقت کرمانشاه در ادامه افزود: اخلاص داشته باشید چرا که اخلاص سبب می‌شود انسان از وسوسه‌های شیطانی و نفسانی خلاص شود و مخلصین در تمام ارکان دین پا برجا و استوار قدم بر می‌دارند.

آیت الله حجتی علم دوم را جامعه شناسی عنوان کرد و یادآور شد: اطلاع از حالات مردم جامعه و رعایت کردن حقوق آنها از فضایل اخلاقی است، پیامبر اکرم(ص) در این خصوص می‌فرمایند: من مبعوث شدم تا مردم را به سوی اخلاق نیکو هدایت کنم که به نوعی خود حفظ حقوق مردم جامعه است.

امام جمعه موقت کرمانشاه در ادامه بیان داشت: علم سوم، آشنایی با مسائل مورد ابتلاء است و رعایت تکلیف و همچنین مراعات شئون اخلاقی در هر زمان و مکان می‌باشد.

آیت الله حجتی خاطر نشان کرد: تکامل هر کدام از این علوم به آن دو بخش دیگر کمک می‌کند و شخص کامل کسی است که از نظر اعتقادات دینی و هم از نظر اخلاق اجتماعی کامل باشد.

امام جمعه موقت کرمانشاه ادامه داد: ممکن است شخصی مجتهد و خداشناس باشد اما حقوق مردم جامعه را رعایت نکند که در این صورت علم شخص ناقص است.

آیت الله حجتی در سخنان خود، دولتی را که به دستورات امام علی(ع) عمل کند دولت موفقی دانست و متذکر شد: کسی که دارای مسئولیت است و در رده بالاتری قرار دارد لازم است ابتدا به خودشناسی بپردازد.

این استاد اخلاق از رهبر معظم انقلاب به عنوان یک انسان کامل نام برد و خاطر نشان کرد: ظالم نمی‌تواند رهبر باشد، رهبر فرزانه انقلاب خودش فرمود اگر خودم را عادل ندانم یک لحظه مسئولیت را نمی‌پذیرم که همین امر نشان دهنده عدالت رهبر است و از طرف خداوند مامور شده و هر سه رکن را دارد.

آیت الله حجتی افزود: بسیاری از علما که چهره‌های ماندگار هستند همانند آیت الله نجومی که با گذشت ۷ سال همچنان برای گرامیداشت یاد و خاطره او چنین جمعیتی حضور دارند بیانگر این است که عالمی عالم و الهی و یک شخصیت مردمی بود.

امام جمعه موقت کرمانشاه بیان داشت: یکی از رموز موفقیت این عالم وارسته مردم شناسی و صبر و تحمل او در مقابل سختی‌ها بود.

آیت الله حجتی در پایان برای مرحوم آیت الله نجومی به عنوان انسانی سخاوتمند و عالمی وارسته از خداوند منان علو درجات را خواستار شد.