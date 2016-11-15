مراجعه ماموران آمارگیر یزد به منازل تا ساعت ۲۲ تمدید شد

ضیا اولیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تنها سه روز کاری تا پایان مراجعه حضوری ماموران سرشماری به درب منازل باقی مانده است، اظهار داشت: به منظور تسریع در پایان بخشیدن به کار سرشماری در مهلت تعیین شده، ماموران آمارگیر که هر روز از ساعت ۸ تا ۲۰ به درب منازل مراجعه می کردند، تا ساعت ۲۲ امکان مراجعه خواهند داشت.

وی عنوان کرد: در زمان سرشماری حضوری و مراجعه آمارگیران، برخی خانوارها در منزل حضور نداشته اند و بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران، خانوار غایب محسوب می شوند که باید در مهلت باقی مانده ثبت اطلاعات آنها نیز انجام شود.

اولیا یادآور شد: به همین منظور ساعت آمارگیری تا ۱۰ شب تمدید شده و این درخواست از خانوارها وجود دارد تا در این زمینه همکاری لازم را با ماموران داشته باشند.

وی با اشاره به اطلاع رسانی های متعددی که از تریبون های مختلف اعم از رسانه ها، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و ... در مورد لزوم و اهمیت شرکت در سرشماری صورت گرفته است، افزود: امشب نیز در جمع نمازگزاران مسجد امام جعفر صادق (ع)، اطلاع رسانی های لازم در زمینه شرکت در سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ انجام شد.

اولیا یادآور شد: در حال حاضر ۱۲.۴ درصد از خانوارهای یزدیِ، غایب محسوب شده اند و ماموران آمارگیر موفق به ثبت اطلاعات آنها نشده اند که امیدواریم با برقراری تماس با ستادهای سرشماری شهرستانهای محل سکونت خود، نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

وی بیان کرد: شماره‌های ستادهای سرشماری در شهرستان‌های مختلف استان یزد در کانال sarshomari۹۵yazd@ بارگذاری شده است و مردم استان یزد می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از این کانال تلگرامی دریافت کنند.