به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتمین سال ارتحال آیت‌الله سید مرتضی نجومی عالم وارسته و مجاهد کرمانشاه عصر امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد نواب برگزار شد.

در این مراسم آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، آیت الله محمد حجتی امام جمعه موقت کرمانشاه، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی، کانون مداحان حضوری داشتند.

همچنین، سازمان همیاری‌های شهرداری کرمانشاه، شورای تبلیغات اسلامی و جمعی از روحانیون و مسئولین و مردم کرمانشاه حضوری پرشور داشتند.

مرحوم آیت الله سید مرتضی نجومی عالمی مجاهد و بسیار سخاوتمند بود و در فقه و اصول و علوم حوزوی دستی داشت و تقریرات درس‏های فقهی استادان برجسته حوزه را به چاپ رسانده بود.

همچنین آن عالم فرزانه از برترین‏های هنر خوش نویسی جهان بودند که تابلوهای زیبای ایشان هوش از سر هر صاحب ذوقی می‌برد.

آیت الله نجومی پس از عمری مجاهدت و تلاش برای اعتلای کلمه حق در ایران و جهان سرانجام در بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۸۸ بر اثر بیماری و کسالت در منزل شخصی خود دار فانی را وداع گفت.