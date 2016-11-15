به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتمین سال ارتحال آیتالله سید مرتضی نجومی عالم وارسته و مجاهد کرمانشاه عصر امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد نواب برگزار شد.
در این مراسم آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، آیت الله محمد حجتی امام جمعه موقت کرمانشاه، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی، کانون مداحان حضوری داشتند.
همچنین، سازمان همیاریهای شهرداری کرمانشاه، شورای تبلیغات اسلامی و جمعی از روحانیون و مسئولین و مردم کرمانشاه حضوری پرشور داشتند.
مرحوم آیت الله سید مرتضی نجومی عالمی مجاهد و بسیار سخاوتمند بود و در فقه و اصول و علوم حوزوی دستی داشت و تقریرات درسهای فقهی استادان برجسته حوزه را به چاپ رسانده بود.
همچنین آن عالم فرزانه از برترینهای هنر خوش نویسی جهان بودند که تابلوهای زیبای ایشان هوش از سر هر صاحب ذوقی میبرد.
آیت الله نجومی پس از عمری مجاهدت و تلاش برای اعتلای کلمه حق در ایران و جهان سرانجام در بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۸۸ بر اثر بیماری و کسالت در منزل شخصی خود دار فانی را وداع گفت.
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