به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری که برای شرکت و سخنرانی در مراسم سالگرد شکست حصر سوسنگرد به استان خوزستان سفر کرده است، شامگاه امروز سه شنبه با حضور در منزل شهید علی هاشمی با خانواده این شهید دیدار کرد.

امیری قرار است فردا در مراسم سالروز شکست حصر سوسنگرد در این شهر سخنرانی کند. در این مراسم که با حضور جمعی از مقامات محلی، امام جمعه دشت آزادگان، فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار می شود، از فاتحان عملیات سوسنگرد نیز تجلیل خواهد شد.

عملیات شکست حصر سوسنگرد که در محاصره کامل نیروهای متجاوز بعثی قرار داشت در آبان ماه ۱۳۵۹ و با شرکت رزمندگان لشکر ۹۲، سپاه پاسداران، بسیجیان، جهاد سازندگی و نیروهای ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران و با حمایت هوانیروز آغاز شد و پس از چند روز نبرد شدید، سرانجام در روز ۲۶ آبان سوسنگرد قهرمان از محاصره درآمد. در این عملیات نیروهای اسلام موفق شدند با انهدام وسیع نیروها و تانک‌های دشمن، فاتحانه وارد شهر شده و مدافعان جان بر کف شهر را در آغوش بگیرند. بدینگونه شهر سوسنگرد، به «شهر عاشقان شهادت» اشتهار یافت.

بازید از برخی مناطق عملیاتی جنوب کشور، تجلیل از خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و حضور در مرز چذابه که این روزها و در آستانه اربعین حسینی شاهد حضور انبوه عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) برای عزیمت به کربلا است از دیگر برنامه های سفر دو روزه معاون امور مجلس ریاست جمهوری در سفر به خوزستان است.

شهید هاشمی در سال ۱۳۶۷ در جزیره مجنون به شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از ۲۲ سال کشف و در سال ۱۳۸۹ در اهواز به خاک سپرده شد. وی به دلیل آشنایی با مناطق عملیاتی خوزستان، نقش مهمی در موفقیت های رزمندگان اسلام در این مناطق داشت.