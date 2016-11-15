احتمال رسیدن وزارت خارجه آمریکا به «زلمای خلیل زاد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا ممکن است «زلمای خلیل زاد» سیاستمدار مسلمان را به عنوان وزیر خارجه آمریکا معرفی کند.

زلمای خلیل زاد نماینده دائم سابق آمریکا در سازمان ملل و سفیر آمریکا در عراق و افغانستان نیز بوده است.

با این حال تحلیل گران روزنامه نیویورک تایمزاحتمال انتصاب خلیل زاد به سمت وزارت خارجه را اندک دانسته و معتقدند ترامپ به احتمال زیاد یا جان بولتون، نماینده دائم سابق آمریکا در سازمان ملل یا نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان کنگره را به این سمت بر خواهد گزید.



