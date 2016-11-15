بیمارستان صحرایی نیروی دریایی در منطقه شلمچه استقرار یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر عصر امروز سه شنبه در این آئین گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی براساس مسئولیتی که در منطقه خوزستان و به ویژه آبادان و خرمشهر دارد، این بیمارستان را در راستای خدمات رسانی به زائران حسینی که از کربلا به ایران باز می گردند، راه اندازی کرده است.

ناخدا یکم عرشه ستاد نادر حمودی افزود: در این بیمارستان تیم اداره بهداشت درمان نیروی دریایی به استعداد ۲۵ نفر در محل به ارائه خدمات می پردازند که از میان آنها یک پزشک عمومی، یک پزشک متخصص، دو پرستار زن و دو پرستار مرد به ارائه خدمات درمانی به صورت سرپایی می پردازند.

وی اظهار کرد: سه دستگاه آمبولانس که یکی از آنها مخصوص طب و پیشگیری است در محل در استقرار بیمارستان صحرایی نیروی دریایی مستقر کرده ایم.

حمودی با اشاره به ارائه رایگان دارو در این بیمارستان تصریح کرد: داروهای مورد نیاز پس از تشخیص پزشک به بیماران ارائه می شود.

فرمانده پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر با بیان اینکه بسته های بهداشتی ویژه خواهران و برادران برای توزیع در میان بیماران و زائران پیش بینی شده است، گفت: از زائران مشکوک به بیمارهای خطرناک تست های لازم گرفته می شود.

حمودی با اشاره به همکاری نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی در کنار هلال احمر و دانشکده علوم پزشکی آبادان در جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به زائران در شلمچه افزود: دو چادر هر کدام به ابعاد ۵۰ متر مربع در این محل برپا شده است که در آن فضایی برای ویزیت مراجعان پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به هماهنگی های انجام شده در صورت نیاز بیماری به بستری آن بیمار توسط آمبولانسهای مستقر در محل به درمانگاه ۳۰ تختخوابی پایگاه دریایی خرمشهر ارنتقا می یابند.

به گفته وی، این بیمارستان صحرایی از امروز تا پنجم آذرماه برای ارائه خدمات به زائران دایراست.

حمودی یادآور شد: محل استقرار این بیمارستان در کریدور اصلی بازگشت زائران به کشور پیش بینی شده است.