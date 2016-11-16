فعال سازی برنامه های فرهنگی از اهداف پورتال مساجد/ ۱۴۰مسجد ثبت شد

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به پورتال مساجد اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۴۰ مسجد شهری و تکایا در شهرستان زنجان در پورتال مساجد ثبت شده است و تنها چند مسجد و تکایا که غیر فعال هستند در پورتال ثبت نشدند.

وی اظهار کرد: در شهر زنجان ۱۵۸ مسجد و حسینیه وجود دارد و با احتساب مساجد روستایی ۴۵۰ مسجد شهری و روستایی در شهرستان زنجان وجود دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان به پورتال مساجد اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح شناساندن برنامه های مساجد به آحاد مردم و معرفی فعالیت های مساجد، ایجاد رقابت سنجی میان پایگاه های اطلاع رسانی مساجد، فعال سازی و تقویت برنامه های فرهنگی مساجد است.

خسروی با بیان اینکه مسجد در اسلام به عنوان مرکز تعامل، همدلی و محل عبادت بین بنده و خالق بوده است، گفت: مسجد از زمان صدر اسلام تاکنون از قداست و احترام خاصی برخودار بوده و جایگاه والایی دارد و از صدر اسلام امور مردم در مساجد رقم می خورده و دراسلام جایگاه مسجد بسیار ویژه است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان یاد آورشد: سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان به ثبت مساجد در پورتال برنامه ریزی و مدیریت لازم را دارد و مساجدی که تاکون ثبت نشده اند طی برنامه ریزی مناسب ثبت می شوند.

خسروی افزود: خوشبختانه در سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان پورتال مساجد به خوبی فعال است.