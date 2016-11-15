محمد بن سلمان: پیشرفت نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، پانزدهمین نشست وزرای دفاع کشورهای حاشیه خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، «محمد بن سلمان» وزیر دفاع رژیم سعودی در این نشست در سخنانی تاکید کرد: حرکت کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه های نظامی و دفاعی با وجود مشکلات موجود در منطقه باید به پیش رود و این موضوع حائز اهمیت است.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: این مشکلات ما را وا می دارد تا به صورت جمعی و سریع با هماهنگی و فعالیت منظم، اقدامات خود را دگرگون کنیم. همچنین باید با درس گرفتن از مشکلات، خود را برای مقابله با موانع پیش رو آماده گردانیم.

وزیر دفاع سعودی همچنین گفت: ما همچنین نتایج نشست کمپ دیوید در ماه می سال 2015 میلادی میان کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا را بررسی کردیم؛ در این نشست مقرر شد که شراکت راهبردی ما با آمریکا در حوزه نظامی و امنیتی افزایش یابد تا بدین صورت ثبات در مطقه کشورهای خلیج فارس محقق شود.

گفتنی است، وزیر دفاع سعودی در حالی از مشکلات موجود در منطقه و تحقق ثبات سخن می گوید که خود این رژیم عامل ایجاد بی ثباتی، ناامنی و به آتش کشیده شدن منطقه است و با حمایت از تروریست های داعش در سوریه و عراق این کشورها را ویران کرده و یمن را مورد تجاوز وحشیانه خود قرار داده است. همچنین با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی روز به روز به فراموش شدن مسأله اول جهان اسلام یعنی مظلومان فلسطین کمک می کند و از سوی دیگر نیز با حمایت از رژیم آل خلیفه موجب تشدید فشارها بر شیعیان بحرین، آیت الله عیسی قاسم رهبر آنها و علمای برجسته این کشور شده است.