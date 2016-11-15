نمایشگاه کتاب شهرستان پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره و نمایشگاه کتاب و کتابخوانی پاکدشت عصر سه شنبه با حضور خانواده شهدای مدافع حرم و مسئولان شهرستان در محل نمایشگاه های میدان ساعت این شهرستان افتتاح شد.

این نمایشگاه متشکل از ۱۴ غرفه بوده که از غرفه هایی نظیر تقریظ رهبری که مختص کتاب های مورد تأیید مقام معظم رهبری وغرفه ایثار و شهادت مختص شهدای مدافع حرم و کتاب های منتشر شده در پاکدشت تشکیل شده است.



در این نمایشگاه سعی شده تا نویسندگان بومی شهرستان پاکدشت به مردم شناسانده شوند.



گفتنی است نمایشگاه کتاب و کتابخوانی به مدت چهار روز از ساعت ۹ صبح الی ۹ شب برای بازدید عموم مردم پاکدشت دایر است.