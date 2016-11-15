باید باایجاد زمینه فعالیت کارآفرینان مانع مهاجرت مردم کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امو اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ ماموریت‌های سنگین در سطح کشور، هر کدام از بخش های آن در حد یک وزارتخانه است.

وی افزود: هر کدام از آن بخش‌ها از جمله، بانک‌ها، امور مالیاتی، بیمه ها، بورس و... یک سرمایه و مجموعه راهبردی کشور هستند که ماموریت آنها با همدلی و همکاری محقق می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه بیکاری را در استان معضل بزرگی بیان کرد و افزود: در این راستا از بانک‌های استان استدعا داریم داد مظلومیت بیکاری استان را به گوش طیب نیا وزیر اقتصاد کشور برسانند.

وی افزود: از ابتدای این دولت که مصادف با مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بود نزدیک به ۷۰۰ میلیارد مصوبه داشتیم در دولت قبل که ۲ سال از این ماجرا گذشته بود ۱۵۰ میلیارد بیشتر هزینه نشده بود که بانکها در طول کمتر از یک سال و نیم کمک کردند و وارد قضیه شدند و ما توانستیم ۷۰۰ میلیار تومان را بین بنگاه‌های اقتصادی سرمایه در گردش دهیم.

رحیمی یادآور شد: از این مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان باید ۷۰ تا ۱۰۰ پروژه به نام پروژه‌های سفر مقام رهبری راه اندازی می‌شد که متاسفانه با کم کاری های زیادی رو به رو شدیم.

وی کرمانشاه را سرزمین فرصت‌ها معرفی کرد و اظهار داشت: مواد معدنی، کشاورزی، ظرفیت آب، نقطه صفر مرزی و... در این استان ظرفیت بزرگی برای کار اقتصادی است و کارآفرین های بزرگی در استان وجود دارند و این درصورتی است که در ۸ سال دفاع مقدس بسیاری از سرمایه گذاران از استان هجرت کردند.

رحیمی با توجه به افزایش مهاجرت جوانان این استان اظهار داشت: تجمع صنایع در تهران سبب آلودگی و افزایش جمعیت در پایتخت شده که برای برون رفت از این مشکل ما راضی هستیم تعدادی از صنایع به استان کرمانشاه داده شود.

رحیمی گفت: مدت‌ها انتظار کشیدیم که یک واحد فولاد یک میلیون تنی را به کرمانشاه اختصاص دهند و در این زمینه از مسئولین می‌خواهیم تعدادی از صنایع استانهای اصفهان یا تهران را به این استان اختصاص دهند.

وی در پایان از مسئولین خواست بخش خصوصی را حمایت و زمینه فعالیت کار آفرینان را مهیا کنند تا جمعیت بیکار مردم کرمانشاه کاهش یافته و جلوی مهاجرت آنها گرفته شود.