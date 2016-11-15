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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۲۵

با صدور پیامی؛

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت الاسلام پورمحمدی را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت الاسلام پورمحمدی را تسلیت گفتند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی، درگذشت روحانی مبارز، پارسا و مردمی حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ عباس پورمحمدی رفسنجانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با اندوه و تأسف خبر درگذشت روحانی مبارز و پارسا و مردمی، رفیق صمیمی و قدیمی جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ عباس پورمحمدی رفسنجانی را دریافت کردم.

زندگی سراسر تلاش و خدمت همراه با اخلاص و سلامت نفس و بی اعتنائی به جلوه‌ها و زخارف مادی، خصوصیت برجسته‌ی این روحانی کم نظیر در همه‌ی دوران‌های حیات او است.

در دوران اختناق طاغوتی، با شجاعت و صراحت، پرچم نام و راه امام راحل را بر دوش داشت و در دوران نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیشرو خدمات‌رسانی به محرومان و اقدام‌های فرهنگی و اجتماعی در گستره‌ ای وسیع بود. در همه‌ دوران‌ها هرگز از مردم و بخصوص طبقات محروم جدا نشد و هرگز جز راه خدا نپیمود.

رحمت و غفران الهی شامل حال او باد.
به خاندان مکرم، همسر گرامی و فرزندان و دیگر بازماندگان و همه‌ دوستداران و آشنایان ایشان صمیمانه تسلیت عرض میکنم.

سید علی خامنه‌ای
۲۵ آبان ۱۳۹۵

کد مطلب 3825796

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