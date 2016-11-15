رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت الاسلام پورمحمدی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با اندوه و تأسف خبر درگذشت روحانی مبارز و پارسا و مردمی، رفیق صمیمی و قدیمی جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ عباس پورمحمدی رفسنجانی را دریافت کردم.

زندگی سراسر تلاش و خدمت همراه با اخلاص و سلامت نفس و بی اعتنائی به جلوه‌ها و زخارف مادی، خصوصیت برجسته‌ی این روحانی کم نظیر در همه‌ی دوران‌های حیات او است.

در دوران اختناق طاغوتی، با شجاعت و صراحت، پرچم نام و راه امام راحل را بر دوش داشت و در دوران نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیشرو خدمات‌رسانی به محرومان و اقدام‌های فرهنگی و اجتماعی در گستره‌ ای وسیع بود. در همه‌ دوران‌ها هرگز از مردم و بخصوص طبقات محروم جدا نشد و هرگز جز راه خدا نپیمود.

رحمت و غفران الهی شامل حال او باد.

به خاندان مکرم، همسر گرامی و فرزندان و دیگر بازماندگان و همه‌ دوستداران و آشنایان ایشان صمیمانه تسلیت عرض میکنم.

سید علی خامنه‌ای

۲۵ آبان ۱۳۹۵