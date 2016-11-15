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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۴۸

ویژه برنامه‌های قرآنی در جمع بانوان زائر اربعین حسینی برگزار شد

ویژه برنامه‌های قرآنی در جمع بانوان زائر اربعین حسینی برگزار شد

نجف- برنامه‌های متنوع قرائت قرآن، سخنرانی، تواشیح و ذکر مصائب اهل‌بیت(ع) در جمع بانوان زائر اربعین حسینی در نجف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی اربعین، در حاشیه نشست معرفتی بانوان مبلغه اعزامی به نجف اشرف گروهی از مبلغان به اجرای برنامه‌های متنوع از جمله قرائت قرآن، سخنرانی، تواشیح و ذکر مصائب اهل‌بیت(ع) در جمع بانوان زائر اربعین حسینی پرداختند.

این مراسم با حضور جمع کثیری از بانوان دوستدار اباعبدالله الحسین(ع) در مقبره شهید سید باقر حکیم در نجف برگزار شد.

در ابتدای این نشست هاجر اسوار قاری بین‌المللی به قرائت آیاتی از سوره فجر پرداخت و یکی از مبلغان اعزامی در خصوص وظایف بانوان زائر اربعین در پیام رسانی عاشورا به جهانیان، سخنرانی کرد.

جمع‌خوانی گروه تواشیح مصباح الهدی با موضوع امام حسین(ع) از دیگر برنامه هایی بود که بانوان حاضر دراین مراسم را تحت تاثیر قرار داد.

در پایان یکی از مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) به ذکر مصائب امام حسین و اهل‌بیت علیهم السلام  پرداخت.

کد مطلب 3825816

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