به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مهدی یوسفی در نشست با مدیران سازمان‌های مردم نهاد کنگان اظهار داشت: سازمان‌های مردم نهاد نقش مهمی در توسعه و پیشرفت جامعه دارند و از ظرفیت‌های این سمن‌ها استفاده می کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای شهرستان کنگان و روند توسعه صنایع در این شهرستان بیان کرد: شهرستان گنگان در آینده نزدیک به یک مرکز جمعیتی بزرگ تبدیل خواهد شد و شاهد افزایش جمعیت این شهرستان خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: وزارت نفت در راستای ایجاد ارتباط و تعامل با محیط پیرامونی تلاش ویژه‌ای دارد و ما نیز با جدیت به دنبال تحقق این مهم هستیم.

وی با اشاره به اینکه شهرک‌سازی برای کارکنان صنعت نتایج خوبی را در پی نداشته است، افزود: برای اینکه مشکلات گذشته تکرار نشود، تلاش شده تا با برنامه ریزی مناسب، مسکن کارکنان منطقه ویژه پارس در سطح شهر ایجاد شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: مسکن کارکنان منطقه ویژه پارس در شهر کنگان و در چند نقطه این شهر ساخته می‌شود. برای این کار سرمایه گذار بخش خصوصی نیز آمادگی خود را اعلام کرده است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز همزمان با ساخت مسکن کارکنان در کنگان، گفت: متناسب با ساخت این واحدهای مسکونی، زیرساخت‌های این شهرستان نیز توسعه می یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه زیرساختهای کنگان به صورت متوازن توسعه می‌یابد، اظهار داشت: در برنامه‌های توسعه‌ای نگاه ویژه‌ای به مردم و محیط زیست داریم.

وی از توسعه زیرساخت‌های گردشگری در جنوب استان بوشهر خبر داد و افزود: یک دهکده بزرگ گردشگری در محدوده پرک در حال ساخت است. انشاالله در آینده با توسعه صنعت گردشگری در استان، سه‌گانه قطب‌های گردشگری سیراف - پارس - کیش ایجاد می‌شود.

یوسفی ادامه داد: اجرای این برنامه های توسعه‌ای نیازمند حضور و مشارکت فعال سمنهای شهرستان در بخش فرهنگی و آموزشی و اجتماعی و.... است که این ظرفیت در سمنهای کنگان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان منطقه ویژه پارس از نویسندگان بومی حمایت می‌کند، افزود: حمایت ویژه‌ای از مولفان و فعالان فرهنگی و اجتماعی و هنری بومی داریم.

معاون فرماندار کنگان نیز گفت: مدیرعامل منطقه ویژه پارس حمایت ویژه‌ای از برنامه های توسعه‌ای از جمله طرح‌های زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی در شهرستان کنگان داشته است.

احمد خاکنژاد اضافه کرد: فعالیت‌های آموزشی و مهارتی، حمایت از نویسندگان شهرستان، روشنایی بخش ورزشگاه بخش کارگری، طرح نخبه پروری، نوسازی بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) کنگان، حمایت از آموزش خانواده، آموزش شهروندی از جمله اقدامات سازمان منطقه ویژه پارس طی دو سال اخیر در شهرستان کنگان است که شایسته تقدیر است.