  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۵

معاون استاندار قزوین:

چهارتصفیه خانه در استان قزوین تکمیل می شود

چهارتصفیه خانه در استان قزوین تکمیل می شود

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: ساخت تصفیه خانه در شهرهای شال، ضیاء آباد، آوج و اسفرورین در راستای توسعه شبکه فاضلاب در استان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، علی فرخزاد روز سه شنبه در جلسه سرمایه گذاری در حوزه تصفیه خانه های استان اظهار داشت: پیرو دستور استاندار قزوین در جلسه شهرداران باید برای احداث تصفیه خانه در چهار شهر شال، آوج، اسفرورین و ضیاء آباد که در زمینه توسعه شبکه فاضلاب از پیشرفت کافی برخوردار بودند اقدام شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه های جلسات قبل مقرر شد سرمایه گذاری برای تکمیل شبکه فاضلاب این شهرها و احداث تصفیه خانه ها توسط شهرداری ها صورت گیرد و در مقابل آن بهره برداری از پساب های تصفیه خانه ها طی ۲۰ تا ۳۰ سال در اختیار شهرداری های شهرهای مذکور قرار گیرد.

فرخزاد بیان کرد: امیدواریم گام های نخست در این زمینه در شهرهای پیشرو در تکمیل شبکه فاضلاب برداشته شود و برای سایر شهر های استان نیز در زمینه احداث تصفیه خانه ها اقدام شود.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری قزوین یاداورشد: احداث شبکه فاضلاب در شهر شال ۴۳ کیلومتر، در شهر اسفرورین ۲۰ کیلومتر و در شهر ضیاء آباد ۲۲ کیلومتر انجام شده و باید این طرح را با همین کندی و در حالت انتظار برای تخصیص اعتبار پیش برد و یا در قالب طرح تخصیص اعتبار و خرید محصول اقدام کرده و یا باید برای تکمیل خطوط شبکه توسط سرمایه گذار و واگذاری بهره برداری آن برنامه ریزی کرد.

فرخزاد یادآورشد: اگر شرکت آب و فاضلاب استان توان تکمیل شبکه فاضلاب دراین شهرها را دارد اقدام کند در غیر این صورت تکمیل و بهره برداری از این شبکه طبق دستور استاندار به شهرداران این شهرها واگذار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیز در این جلسه گفت: شرکت آب و فاضلاب در هشت سال گذشته در احداث و تکمیل شبکه فاضلاب در شهرهای اسفرورین، ضیاء آباد، آبگرم و شال اقدام کرده و۵۰ درصد هزینه های طرح توسط این شرکت پرداخت شده است.

احمد هجرانی فر تصریح کرد: اجرای این طرح در شرایط کنونی به اعتباری سه برابر قیمت انجام شده در مدت گذشته نیازمند است و امیدواریم با همکاری مسئولان از استهلاک منابع به کار رفته در این طرح جلوگیری شود.

وی ادامه داد: آمادگی داریم در چهارچوب قراردادهای بیع متقابل برای احداث تصفیه خانه و تکمیل شبکه فاضلاب در شهرهای استان و بهره گیری از پساب های این تصفیه خانه ها تصمیم گیری لازم را اتخاذ کنیم.

هجرانی فر با اشاره به اینکه تامین آب شرب بسیار پرهزینه و گران قیمت است گفت: وضعیت تامین آب در مصارف مختلف هر سال وخیم تر می شود و تکمیل شبکه فاضلاب و بهره گیری از تصفیه خانه ها در تامین آب برای بخش های کشاورزی و صنایع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

کد مطلب 3825818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها