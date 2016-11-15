راه اندازی سایت انرژی خورشیدی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان عصر سه شنبه در نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه های ولی عصر و علوم پزشکی با مشاور وزیر علوم اظهار داشت: رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران رابط بین دانشگاهها و نهادهای علمی و وزیر علوم است که در حقیقت مشکلات دانشگاهیان و پژوهشگران را به وزیر علوم منعکس می کند تا صندوق حمایت های لازم را از طرح های پژوهشی داشته باشد.

وی افزود: ظرفیت ها و استعداد های خوبی در رفسنجان وجود دارد که امید داریم با حمایت های بیشتر این استعداد ها بارور و شکوفا شوند.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان عنوان کرد: رفسنجان قطب اول تولید مس در منطقه است و در آینده ای نزدیک با احداث کارخانجات جدید ظرفیت تولید آلمینیوم هم افزایش پیدا خواهد کرد و در منطقه رتبه اول را کسب خواهیم کرد.

دهقان در ادامه ابراز امیدواری کرد: دانشگاه ولی عصر(عج) در زمینه مس و آلومینیوم؛ طرح های پژوهشی کاربردی خوبی را ارائه دهد تا صنایع جانبی در این زمینه گسترش پیدا کنند و فقط خام فروشی نداشته باشیم.

رئیس انجمن ریاضی ایران تصریح کرد: رفسنجان با وجود نور خورشید بستر مناسبی برای تولید انرژی های پاک است که در دانشگاه ولی عصر مطالعه بر روی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه آغاز شده است.

دهقان خبر داد: سایت انرژی خورشیدی در دانشگاه به همت پژوهشگران دانشگاه راه اندازی شده است و همچنین در خصوص راه اندازی توربین های بادی تحقیقات و پژوهش ها درحال انجام است.

وی بیان داشت: اولین ماشین پیل سوختی در کشور توسط پژوهشگران دانشگاه ولی عصر(عج) ساخته شده است، و این دانشگاه پژوهشگران برجسته و توانمندی دارد که می توانند طرح های پژوهشی را با کمک صندوق حمایت از پژوهشگران به مرحله تولید برسانند.

در ادامه این نشست اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه ولی عصر به طرح بعضی از مسائل و مشکلات در زمینه طرح های پژوهشی پرداختند.