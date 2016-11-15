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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۵

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) خبر داد:

راه اندازی سایت انرژی خورشیدی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

راه اندازی سایت انرژی خورشیدی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

رفسنجان - رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان از راه اندازی سایت انرژی خورشیدی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان عصر سه شنبه در نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه های ولی عصر و علوم پزشکی با مشاور وزیر علوم اظهار داشت: رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران رابط بین دانشگاهها و  نهادهای علمی و وزیر علوم است که در حقیقت مشکلات دانشگاهیان و پژوهشگران را به وزیر علوم منعکس می کند تا صندوق حمایت های لازم را از طرح های پژوهشی داشته باشد.

وی افزود: ظرفیت ها و استعداد های خوبی در رفسنجان وجود دارد که  امید داریم با حمایت های بیشتر این استعداد ها بارور و شکوفا شوند.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان عنوان کرد: رفسنجان قطب اول تولید مس در منطقه است و در آینده ای نزدیک با احداث کارخانجات جدید ظرفیت تولید آلمینیوم هم افزایش پیدا خواهد کرد و در منطقه رتبه  اول را کسب خواهیم کرد.

دهقان در ادامه ابراز امیدواری کرد: دانشگاه ولی عصر(عج) در زمینه مس و آلومینیوم؛ طرح های پژوهشی کاربردی خوبی را ارائه دهد تا صنایع جانبی در این زمینه گسترش پیدا کنند و فقط خام فروشی نداشته باشیم.

 رئیس انجمن ریاضی ایران تصریح کرد: رفسنجان با وجود نور خورشید بستر مناسبی برای تولید انرژی های پاک است که در دانشگاه ولی عصر  مطالعه بر روی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه آغاز شده است.

دهقان خبر داد: سایت انرژی خورشیدی در دانشگاه به همت پژوهشگران دانشگاه راه اندازی شده است و  همچنین در خصوص راه اندازی توربین های بادی تحقیقات و پژوهش ها درحال انجام است.

وی بیان داشت: اولین ماشین پیل سوختی در کشور توسط پژوهشگران دانشگاه ولی عصر(عج) ساخته شده است، و این دانشگاه پژوهشگران برجسته و توانمندی دارد که می توانند طرح های پژوهشی را  با کمک صندوق حمایت از پژوهشگران به مرحله تولید برسانند.

در ادامه این نشست اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه ولی عصر به طرح بعضی از مسائل و مشکلات در زمینه طرح های پژوهشی پرداختند.

کد مطلب 3825819

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