تمدید تحریم ها علیه ایران لگد زدن به برجام است

به گزارش خبرنگار مهر، دریابان علی شمخانی شامگاه سه‌شنبه در یادواره سرداران و چهار هزار شهید گلستان که در تالار خلیج‌فارس باغ‌موزه دفاع مقدس تهران برگزار شد، گفت: امشب به اینجا آمدم تا خود را در مکتبخانه شهدای گلستان تطهیر کنم چراکه شهدا واژه های آسمانی را زمینی کردند و آموزه‌های نورانی اسلام را تبدیل به رفتار کردند.

وی افزود: از سال ۱۹۸۶ در زمان کارتر، قانون تحریم علیه ایران اجرا شد آیا از آن زمان تاکنون ایران دچار افت شده؟ آیا قدرت موشکی ایران دچار افت شده است؟ آیا سطح علمی ایران دچار افت شد؟ خیر هیچ‌کدام از این‌ها رخ نداد چرا که ملت ایران مسیر شهدا را با هارت و پورت شما تغییر نمی دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: تمدید تحریم‌ها علیه ایران لگدزدن به برجام است البته ما یک بسته مفصل طراحی کرده‌ایم و در صورت بی‌احترامی به برجام با آن پاسخ می‌دهیم.

وی با اشاره به انتخابات اخیر آمریکایی‌ها اظهار کرد: شما نمی‌توانید در کاخ شیشه‌ای بنشینید و برجام را پاره کنید چراکه بنا بر فرموده رهبری اگر شما برجام را پاره کنید ما آن را آتش می‌زنیم.

شمخانی اظهار کرد: زمانی که روسای جمهور آمریکا اعتراف می‌کنند که جنگ‌هایی که طی ۱۵ سال گذشته در خاورمیانه به وجود آورده‌اند اشتباه بوده و با هزینه‌اش می‌توانستند دو بار کشور آمریکا را بازسازی کنند باید از همین‌ها عبرت بگیرند و بدانند ملت ایران ملتی نیست که در برابر این کارها سر خم کند.

وی بابیان اینکه مهم‌ترین مؤلفه امنیت ملی در حال حاضر اقتصاد کشور است، گفت: ما در حال جنگی به نام اقتصاد هستیم و رویارویی با مشکلات اقتصادی و حل آن عزم همگانی و عملی می‌طلبد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی بابیان اینکه چندین سال است که شعار سال ما اقتصاد نام‌برده می‎شود و توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به اشکال مختلف مطرح‌شده است، تصریح کرد: سال ششم نام‌گذاری سال‌های اقتصادی به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام عمل است، اما واقعیت این است که ما آن را حس نمی‌کنیم.

وی اظهار کرد: زمانی که جنگ آغاز شد وظیفه دفاع از مرزهای کشور با دولت بود اما در آن زمان مردم، دولت را تنها نگذاشتند و پا به میدان گذاشتند پس حالا هم که کشور دچار مشکلات اقتصادی شده است مردم نباید تصور کنند که حل کردن این مشکلات تنها بر عهده دولت است بلکه باید پای‌کار بیایند و مشکلات را با کمک یکدیگر حل کنند.

شمخانی بابیان اینکه کوچک‌ترین تحرک علیه ملت ایران واکنش جمهوری اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت و این واکنش سریع و قاطع خواهد بود، افزود: از برجسته‌ترین شاخصه‌های دوران هشت سال دفاع مقدس، نمود گفتار در رفتار بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: فرماندهان جنگ تحمیلی، به عملی امر نمی‌کردند مگر اینکه خودشان در آن امر پیشرو آن بوده باشند و همین روحیه بسیج را قدرت مضاعف می‌بخشید.

یکی از مولفه های اقتدار، ثبات است

وی افزود: یکی از مؤلفه‌های اقتدار ثبات است و ثبات جمهوری اسلامی خانواده شهدا هستند که در چشم دوستان غیر رئوف شاخصی برای نهیب و در چشم دشمنان همانند خار هستند.

شمخانی تأکید کرد: آنچه که ما امروز از انقلاب داریم از پیروزی خون بر شمشیر است همان‌طور که خون شهدای کربلا اسلام را نجات داد خون شهیدان انقلاب هم انقلاب جمهوری اسلامی را نجات داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: استقلال‌طلبی ما را وارد جنگ با عراق کرد و باعث شد مدلی به وجود بیاید تا دیگر کشورها تقلید کنند.

وی تاکید کرد: تا شهدای گلستان و چهار هزار شهید این استان هستند، تا زمانی که دانشگاه‌های ایران هستند و امت ایران برقرار است؛ هم‌زمان تلاش می‌کنیم مشکلات معیشتی مردم هم حل شود.

شمخانی اظهار کرد: زمانی که مردم در کنار یکدیگر باشند تولید قدرت می‌کنند و ما می‌توانیم از ظرفیت اربعین استفاده کنیم و قدرت به وجود بیاوریم همان‌طور که بعد از آزادسازی خرمشهر حزب‌الله به وجود آمد.