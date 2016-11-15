به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست هم‌اندیشی مسؤولان و معتمدان محلی شهر شنبه شهرستان دشتی با اشاره به روند برگزاری نشست‌های هم اندیشی اظهار داشت: بیان مشکلات از زبان نمایندگان مردمی در هر منطقه کمک شایانی است تا مسائل هر بخش را به خوبی حل کنیم.

وی بیان کرد: شهر شنبه از نظر شهرسازی یک شهر نو محسوب می‌شود چرا که پس از زلزله سال ۹۲ بسیاری اماکن و واحدهای مسکونی در این شهر نوسازی شدند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: بر اساس اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهر شنبه موفق‌ترین الگوی بازسازی اماکن مسکونی پس از زلزله بوده است.

سالاری افزود: همچنین شهر شنبه از نظر سرانه ورزشی نسبت به فضا و جمعیتی که دارد وعیت بسیار مطلوبی در کشور دارد.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که منابع درآمدی شهرداری‌ها را افزایش دهیم، اضافه کرد: میزان اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی شهر شنبه از سال ۹۱ تا ۹۴، ۱۵ برابر شده است و این رقم امسال هم جهش خواهد داشت.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت محور شنبه به طسوج، گفت: برای تکمیل این محور مهم اعتبار اختصاص یافته و برای اجرای طرح آبخیزداری هم ۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

سالاری بیان داشت: یکی از مشکلات مطرح شده از سوی مسؤولان شهری شنبه، پست برق بوده که این امر در دستور کار ما قرار دارد اما به دلیل شرایط بودجه‌ای برق منطقه‌ای فارس پست برق شنبه به تاخیر افتاده است.

وی محور باغان به سرچشمه را از اولویت‌های مهم در استان ذکر کرد و گفت: تکمیل این محور، مسیر جدیدی است که به موازات بزرگراه جدید، موجب رونق شهر شنبه و روستاهای اطراف آن خواهد شد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در روستاها کار مهمی است که باید با جدیت دنبال شود، افزود: به منظور بررسی وضعیت توسعه‌ای استان بوشهر، ۳ مشاور مطالعاتی در بخش‌های مختلف در نظر گرفتیم که مطالعاتی برای توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه روستایی انجام می‌دهند.

سالاری ادامه داد: بر این اساس مشاوران یاد شده در ۳ بخش آمایش کل استان، مطالعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان و مشاور توسعه منظومه‌های روستایی فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: به دنبال این هستیم که فرصت اشتغال، سرمایه‌گذاری در شهرهای مختلف استان بوشهر ایجاد شود.