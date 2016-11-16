بی تفاوتی مسئولان و مدیران باعث حذف تیم از لیگ برتر شد

نشمین شافعیان در مورد حذف تیمش از مسابقات این فصل لیگ برتر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: اگر شهرداری سنندج قصد ادامه حمایت تیم را نداشت ای کاش پیشتر این مسئله را گفته بودند تا ما فکری به حال تیم بکنیم و به این شکل سرمایه چند سال اخیر ورزش بانوان کردستان به هدر نمی رفت.

وی افزود: اکنون ۱۷ سال سابقه کاری من و تیم ریشه داری همانند تیم بانوان هندبال سنندج را زیر سوال بردند و مسئولینی باید جوابگو باشند که بیخیال از کنار این موضوع گذشتند.

سرمربی تیم هندبال بانوان سنندج گفت: بعد بازگشت از مسابقات آسیایی در جلسه هایی که با شهردار داشتیم مبلغی را پیشنهاد دادند و گفتند بعد کسب مقام اول مصوبه مبلغ دیگری را به شورا تحویل خواهم داد اما عدد دومی که به ما گفتند را فقط شفاها اعلام کردند و حاضر به ثبت کتبی این مبلغ نشدند و در نتیجه بر سر مسائل مالی به توافق نرسیدیم و حتی حاضر به پرداخت مبلغی که قبل از مسابقات آسیایی به ما دادند، نشدند.

شافعیان در ادامه افزود: فدراسیون هندبال از شهرداری و مسئولان مربوطه خواسته بود که فقط این تیم در لیگ باقی بماند که بعد از آن به ما پیشنهاد قرارداد هایی بسیار کم و حتی سفید دادند. من هم خواستم که با بازیکنان حرف بزنند که ببینند حاضر به ثبت قرارداد سفید هستند یا نه؟

سرمربی تیم هندبال بانوان سنندج عنوان کرد: فدراسیون هندبال زمانی را مشخص کرده بود تا باشگاه مدارک تیم را تحویل فدراسیون دهد اما مسئولان شهرداری در تماس با فدراسیون گفته بودند که ما اصراری برای حضور تیم هندبال بانوان در لیگ برتر نداریم.

وی گفت: با انصراف تیم اول فصل قبل یعنی ثامن الحجج و پخش شدن بازیکنانش در تیم های دیگر قدرت تیم ها یکسان شده بود و امسال تیم ما شانس قهرمانی داشت.

شافعیان در پایان گفت: صحبت هایی با یکی از تیم های لیگ برتری زده ایم اگر قطعی شود خودم همراه با چهار نفر از بازیکنانم به آن تیم ملحق خواهیم شد.