به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با تلویزیون رسمی پرتغال اظهار داشت: ما در دولت سوریه در حال حاضر دو اولویت داریم؛ «آزادسازی محور شرقی حلب» و «یافتن راه حلی برای خارج کردن غیرنظایان از این محور».

بر اساس این گزارش، بشار اسد همچنین اظهار داشت: تنها گزینه پیش روی ما پیروزی بر تروریسم است. اگر نتوانیم بر تکفیریها غلبه کنیم، دیگر کشوری به اسم سوریه وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهوری سوریه با اعلام اینکه ایران، حزب الله و روسیه برای مبازه با تروریسم در سوریه حضور دارند، گفت: حضور آنها به این دلیل است که جنگ کنونی تنها جنگ با تعدادی از تکفیریها نیست، بلکه بیشتر شبیه جنگی بین المللی است.

بشار اسد اظهار داشت: سوریه به تنهایی نمی توانست از پس چنین جنگی برآید؛ بنابراین حضور دوستان ما در سوریه و حمایت‌هایشان مسأله بسیار مهمی است. روس‌ها در خصوص هیچ مسأله‌ای که به آینده ملت سوریه بستگی دارد، مداخله نمی کنند.

رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه دمشق برای ادامه همکاری های خود با سازمان ملل برای حل بحران سوریه از آمادگی کامل برخوردار است، گفت: از دبیرکل جدید سازمان ملل توقع دارم نگاه واقع‌بینانه ای نسبت به جنگ در سوریه داشته باشد.

وی در خصوص رئیس جمهوری ترکیه نیز اظهار داشت: اردوغان یک انسان مریض است و از بیماری خودبرتربینی رنج می برد و متعادل نیست. او همچنان در دوره عثمانی سِیر می کند و به کلی به دور از واقعیت زندگی می کند.

بشار اسد همچنین در خصوص رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز گفت: من توقع زیادی از ترامپ ندارم، چراکه سیاست ایالات متحده آمریکا وابسته به اشخاص نیست که تغییر کند. در آمریکا این گروه‌های فشار هستند که بر دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز تأثیر می گذرند.

وی ادامه داد: امیدواریم آمریکا سیاست بی طرفی را در پیش گیرد، به قوانین بین المللی پایبند باشد، در امور دیگر کشورها مداخله نکند و از حمایت تکفیریها در سوریه دست بکشد.