نظام اداری کشور کارآمد نیست/ تولیدکنندگان مشکلات زیادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سه شنبه شب برای حل مشکلات ۹ واحد تولیدی صنعتی در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین تشکل شد.

فریدون همتی در این جلسه گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم با اطلاعات کامل در جلسات شرکت کنند تا بتوانیم بسرعت تصمیم بگیریم و جلسات با نتیجه باشد.

استاندار بیان کرد: باید ابتدا مشکلات تولیدکنندگان در جلسات کمیته فرعی بررسی شود و اگر قابل حل نبود در کمیته اصلی و ستاد تسهیل مطرح و تصمیم گیری شود.

وی یادآورشد: همه مدیران دستگاههای اجرایی باید باورکنند که اگر تولیدکنندگان نباشند ماهم دچار بحران و مشکل می شویم و زندگی همه ما وابسته به صنعتگرانی است که شغل ایجاد کرده اند لذا عزم خود را جزم کنیم تا صادقانه با تولیدکننده همراهی کنیم.

استاندار تصریح کرد: اگر ۲۰۰ هزار نفر در استان بیکار شود با یک میلیون خانواده مواجه خواهیم شد که ما را با بحران مواجه می کند لذا نباید حتی در برابر یک تولیدکننده بی تفاوت باشیم و برای حل مشکلاتش گام برنداریم.

وی اضافه کرد:البته باید مراقب باشیم کسی ازقانون فرار نکند و حق دولت هم ادا شود اما هرجا که می توانیم کار را تسریع و تسهیل کنیم تا کسی از سرمایه گذاری پشیمان نشود در این صورت همه سود خواهیم کرد.

نظام اداری کشور کارآمد نیست/ باید روند تولید را تسهیل کنیم

استاندار با انتقاد از سیستم اداری گفت: باید بپذیریم که سیستم اداری کشور کارآمد نیست به همین دلیل کارها طولانی است و نارضایتی ایجاد می کند و اگر بخواهیم با همین روند کار کنیم مشکلی حل نمی شود.

وی بیان کرد: تولیدکنندگان جهادگران سنگر اقتصادی هستند و باید فاصله خود را در فضای کسب و کار با سایر کشورها کمک کنیم تا تولید قادر به رقابت در سایر بازارها هم باشد.

همتی بیان کرد: در بازدید از واحدهای صنعتی مشکل دار بخشی از مسائل را در همان کارخانه حل می کنیم تا سرماه گذار و تولیدکننده باور کند که مسئولان در فکر آنها هستند.

استاندار اظهارداشت: مدیران دستگاهها باید ضمن توجه به آموزش نیروها کاری کنند تا از سلیقه ای عمل شدن خودداری شود و هرجا نیاز بود مشکلات را برطرف کنیم.

خدمات اینرنتی در مرکز سرمایه گذاری راه اندازی شود

استاندار از نبود شبکه اینترنت در مرکز سرمایه گذاری انتقاد کرد و گفت: قرار نیست که یک تولیدکننده صدها کیلومتر مسیر را طی کند و برای ارائه یک نامه یا درخواست به ادارات ما بیاید و در شرایطی که شبکه اینترنتی می تواند تسهیل کننده شرایط باشد چرا هنوز این ابزار را مورد استفاده قرارنداده ایم.

وی بیان کرد: قیمت گذاری یکسان در محصولات تولیدی، دقت در اعمال قانون بویژه در حوزه استاندارد باید رعایت شود البته تسریع در کار ضروری است و هیچ تولیدکننده نباید کارش در دستگاههای اجرایی طولانی شود.

همتی اضافه کرد: هم دستگاه اجرایی باید دقت کند و صادق باشد و هم تولیدکننده به مدیران اعتماد کنند تا کارها شتاب گیرد و موانع تولید برطرف شود.

وی اظهارداشت: دخالت دولت باید فقط برای تسهیل و تسریع در کارها باشد و با داشتن اخلاق حرفه ای در تولیدکنندگان و مدیران دولتی به درک مشترکی برای رفع موانع تولید برسیم و بدانیم اگر مردم را راضی کنیم هم خدا راضی می شود و هم بنده خدا و اعتماد مردم به نظام هم جلب می شود.

استاندار قزوین ضمن تاکید بر تسریع در امور تولیدکنندگان از همکاری خوب مدیران امور مالیاتی و استاندارد قزوین هم تشکر کرد.

در این جلسه مدیران ۹ شرکت تولیدی و صنعتی که در ادامه تولید به تسهیلات بیشتری نیاز داشتند مشکلات خود را مطرح کردند و خواستار حل آنها شدند.

تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش و بهین یاب، بخشودگی مالیاتی در مناطق محروم، تقسیط وام، استمهال، رسیدگی به مسائل بیمه تامین اجتماعی از درخواستهای مدیران واحدهای صنعتی از استاندار قزوین بود.