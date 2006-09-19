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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۱۷

فرزند رئيس جمهوري مصر دركنفرانس ساليانه حزب حاكم اين كشور:

هدف طرح خاورميانه بزرگ آمريكا از بين بردن هويت اعراب است

جمال مبارك فرزند رئيس جمهوري مصر با رد طرح آمريكايي"خاورميانه بزرگ"، هدف از طرح آن را تلاش براي از بين بردن هويت كشورهاي عربي منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"جمال مبارك" امروز اين سخنان را درمراسم افتتاحيه چهارمين نشست ساليه حزب ملي (حاكم) ايراد كرد.

"جمال مبارك" كه ازسه سال پيش تاكنون به عنوان يكي ازشخصيت هاي برجسته حزب حاكم مصربه شمارمي رود، دراين مراسم خاطرنشان كرد:"ما افكار خارجي موسوم به نام طرح خاورميانه بزرگ را  كه هدف از آن تلاش براي ذوب كردن هويت عربي است، نمي پذيريم".

وي افزود: اين موضوع طي برگزاري نشست هاي كنفرانس حزب كه به بررسي موضوع امنيت مصر و خاورميانه اختصاص دارد، براي مناقشه دراين كنفرانس مطرح مي شود.

"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا درآغازسال 2004 ميلادي موضوع ايجاد خاورميانه بزرگ را مطرح و براين مسئله تاكيد كرد كه هدف اين طرح ايجاد اصلاحات دمكراسي درمنطقه به منظورمبارزه با ريشه هاي تروريسم است.

به گفته فرزند "حسني مبارك" رئيس جمهوري مصروهمچنين رئيس حزب حاكم اين كشوريكي ازموضوعات مهمي كه دراين كنفرانس سه روزه مطرح مي شود، موضوع انرژي جايگزين است.

"جمال مبارك" دراين باره گفت : زمان آن رسيده است كه مصرازانرژي جايگزين ازجمله انرژي هسته اي به عنوان يكي از جايگزين ها استفاده كند.

درادامه اين سخنان، وي به مسئله اصلاحات قانون اساسي كه درحال حاضرحزب حاكم درحال آماده كردن آن براي ارائه آن به پارلمان است، هيچ اشاره اي نكرد.

کد مطلب 382587

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