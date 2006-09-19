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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

اجراي 40قطعه موسيقي محلي و كلاسيك در فرهنگسراي نياوران

كنسرت گروه كر"فرآهنگ"به رهبري "مهدي شمس نيكنام" با اجراي بيش از 40قطعه در فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر،كنسرت گروه كر"فرآهنگ"به رهبري "مهدي شمس نيكنام" 30 و31 شهريور درسالن اصلي فرهنگسراي نياوران  كنسرت موسيقي كلاسيك و ايراني را اجرا مي كنند.

سرپرست گروه موسيقي كر "فرآهنگ" گفت : اين كنسرت تلفيقي از قطعات موسيقي كلاسيك وايراني است وچهار دسته گروه كر "فر آهنگ " سوپرانو،آلتو،باس وتنور است كه به همراه نوازندگان پيانو "احسان محققي فرد" و"رضا تاج بخش"در اين دو شب مي نوازند.

وي افزود:"خاطره"، "دستهاي من يادت نره" ،"زمان خدا حافظي "،"همه زنها مثل هم هستند"،"ترانه ديروز"و"گل رز" عناوين برخي از قطعاتي هستند كه در اين دو شب اجرا خواهيم كرد.

شايان ذكر است گروه كر"فرآهنگ" ذر اين دو شب 41 قطعه محلي ايراني وكلاسيك را اجرا خواهند كرد.

کد مطلب 382588

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