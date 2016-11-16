مرکز یادگیری سواد آموزی روستای حسن آباد سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و طی مراسمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان، معاون سواد آموزی، رئیس شورای شهر و مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو، مرکز یادگیری سواد آموزی علامه اقبال لاهوری حسن آباد افتتاح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: این مرکز در راستای توانمند سازی و ایجاد فرصت یادگیری مادام العمر برای افراد بی سواد و کم سواد راه اندازی شده است.

رشید قربانی گفت: فعالیت های جاری مراکز و آموزش های آنان باید باعث ایجاد مهارت های اساسی زندگی، حقوق شهروندی و مهارت های اجتماعی در بین افراد شود.

وی با اشاره به دیگر اهداف راه اندازی این گونه مراکز بیان کرد: بهبود کیفیت زندگی و جامعه علمی و همچنین در راستای فراهم کردن زمینه آموزش مهارت های حرفه ای خود اشتغالی در خانواده ها از دیگر مسائل مهم در این مراکز به شمار می رود.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کردستان گفت: ایجاد این مراکز در سطح کشور و استان در راستای کمک به برنامه های توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، فرصت های برابر یادگیری، کاربردی کردن آموزش ها و مناسب سازی آنها با نیاز های واقعی مخاطبان و نهایتا کمک به بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق توانمند سازی آنان است.

رمضان یوسفی بیان کرد: در حال حاضر در مجموع ۲۲۴ نفر افراد کم سواد وبی سواد در دوره های مختلف سواد آموزی و تعداد ۱۳۷ نفر در کلا س های مهارت آموزی در این مرکز مشغول فعالیت و یادگیری هستند.