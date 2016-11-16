توجه به توسعه روستاهای هدف گردشگری در کردستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی کردستان، محسن علوی در جلسه کارگروه گردشگری استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: توجه به نیازهای روستاهای گردشگری و تلاش برای توسعه زیرساخت های آنها یکی از نیازهای لازم و ضروری در کردستان به شمار می رود.

وی ادامه داد: در امر توسعه یافتگی یا نیافتگی روستاهای گردشگری کردستان ۲۲ دستگاه و در برخی موارد بیشتر از این تعداد دخیل هستند و به همین دلیل لازم است که در این زمینه تلاش های بهتری در سطح استان صورت گرفته و روستاهای هدف گردشگری توسعه یابند.

مدیرکل میراث فرهنگیف صنایع دستی و گردشگری کردستان با اشاره به وضعیت روستای پالنگان به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری در این استان، گفت: روستای پالنگان جزء مهمترین و اولویت دار ترین روستاها و مناطق گردشگری استان و این اداره کل بوده و همواره اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان تمامی تلاش خود را در راستای پیگیری و رفع موانع و مشکلات این روستا بکار گرفته و خواهد گرفت.

وی گفت: در همین راستا اقدامات مختلفی توسط اداره کل میراث فرهنگی در این روستا انجام شده است که از آن جمله سنگ فرش بخشهای از روستا، ثبت منظر تاریخی و فرهنگی روستا در فهرست آثار ملی، برگزاری دوره های آموزشی مختلف ویژه روستاییان در زمینه گردشگری و احداث سرویسهای بهداشتی از جمله این اقدامات به شمار می رود.

وی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در روستای پالنگان، گفت: همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی که تمایل به سرمایه گذاری در این روستا را دارند و همچنین تلاش در راستای کمک به ارتقاء زیرساخت های آن از دیگر اقدامات صورت گرفته به شمار می رود.

علوی عنوان کرد: متاسفانه علیرغم تلاش های صورت گرفته، این موارد جوابگوی رفع مشکلات این منطقه گردشگری نبوده و نیازمند عزم جدی در سطح کلیه دستگاه های اجرایی عضو کارگروه گردشگری می باشد، تا روستا به یک منطقه دارای امکانات مناسب تبدیل شود.

سپس بخشدار و دهیار پالنگان با بیان جزییاتی کامل از مشکلات موجود در این روستا از کلیه سازمانها و ادارات دولتی مسئول خواستند با مد نظر قراردادن وضعیت اقتصادی و اشتغال موجود که شامل، اشتغال روستاییان به دامداری، شیلات و گردشگری با لحاظ این موارد اقدامات و برنامه های خود را پیش ببرند تا موجب بروز مشکلات بیشتری در آینده برای مردم و گردشگران نشود.