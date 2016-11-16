پروژه آبرسانی به مجتمع اورامان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی استان کردستان به همراه مدیران و معاونان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان از پروژه آبرسانی به مجتمع اورامان بازدید کردند.

فازنخست پروژه آبرسانی به مجتمع اورامان از سال ۹۰ به بهر ه برداری رسیده و فاز دوم این پروژه که بیشتر شامل کارها و اقدامات تکمیلی هم چون احداث دیوار و فنس کشی محوطه ایستگاه های پمپاژ به طول ۳۰۰ متر، احداث دیوار حائل جاده دسترسی ایستگاه های پمپاژ به طول ۱۶۰ متر، اصلاح و بهسازی جاده دسترسی ایستگاه های پمپاژ و اجرای تله متری و احداث اتاقک کنترل آن و هم چنین احداث ساختمان سرایداری است تا پایان امسال به اتمام می رسد.

معاون طرح و توسعه شرکت آبفار کردستان در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرای این پروژه تاکنون ۴۷ میلیاردو ۲۶۸ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

جمشید زرین میزان پیشرفت کلی این پروژه را ۹۰ درصد ذکر کرد و اظهارداشت: فاز اول این پروژه به اتمام رسیده و فاز دوم هم تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه جزو پروژه های ملی است، بیان کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام کامل این پروژه حدود ۲۰ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه طول خط انتقال این پروژه ۱۰ هزار متر است، ادامه داد: منابع تامین کننده آب در این مجتمع در فصل های تابستان و زمستان متفاوت است، در تابستان آب موردنیاز از چشمه مرچلم و در تابستان از چشمه گردو(کانی گویز) تامین می شود.

با اجرای این پروژه پنج روستای اورامان تخت، سرپیر، کماله، ویسیان و وریوری با یک هزار و ۵۴۸ خانوار وجمعیت بالغ بر ۵ هزارو ۱۲۰ نفر از آب شرب سالم برخوردار شدند.

این روستاها قبل از اجرای این پروژه مشکلات متعددی در زمینه تامین آب داشتند و همین مسئله موجب مهاجرت تعداد زیادی از اهالی این روستاها به شهرها و پایین آمدن سطح رفاه مردم این مناطق شده بود.

علی مرادی یکی از اعضای شورای اسلامی اورامان به خبرنگار مهر گفت: مردم این روستاها در گذشته همواره ییلاق و قشلاق می کردند و در فصل پاییز به روستا باز می گشتند.

وی اضافه کرد: در این فصل آب چشمه ها به نسبت وضعیت بهتری داشت و زنان و دختران روستا از چشمه های اطراف اقدام به تهیه آب مورد نیاز خانواده‌شان می کردند.

وی عنوان کرد: اکنون پنج سالی است که مردم پنج روستای اورامان با اجرای پروژه آبرسانی از آب شرب سالم بهره مند هستند و این باعث شده که سطح بهداشت و سلامت دراین روستاها هم به مراتب افزایش پیدا کند.

مدیر آب و فاصلاب روستایی شهرستان سروآباد هم به خبرنگار مهر گفت: مردم این روستاها اجرای این پروژه را غیر ممکن می دانستند و اصلا امیدی به اجرایی شدن آن نداشتند.

فاتح خلاق اظهارداشت: بعد از اجرایی شدن این پروژه و لوله کشی و آبرسانی به منازل واقع در این روستاها، مردم این روستاها به شکرانه این نعمت بزرگ در کنار مجتمع آبرسانی نماز شکر به جای آوردند.

وی عنوان کرد: منطقه اورامان در فصل گرم سال به نسبت سایر نقاط استان کردستان گرم تر است و در گذشته که از نظر منابع آبی در مضیقه بودند حتی امکان استفاده از کولر را هم نداشتند ولی امروز خوشبختانه این مشکل هم برطرف شده و مردم راضی و خوشنود هستند.