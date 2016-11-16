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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۳

پروژه آبرسانی به مجتمع اورامان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه آبرسانی به مجتمع اورامان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سنندج- دربازدید خبرنگاران استان کردستان از پروژه آبرسانی به مجتمع اورامان اعلام شدکه این پروژه ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد وتاکنون ۴۷میلیاردو ۲۶۸ میلیون ریال در این پروژه اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی استان کردستان به همراه مدیران و معاونان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان از پروژه آبرسانی به مجتمع اورامان بازدید کردند.

فازنخست پروژه آبرسانی به مجتمع اورامان از سال ۹۰ به بهر ه برداری رسیده و فاز دوم این پروژه که بیشتر شامل کارها و اقدامات تکمیلی هم چون احداث دیوار و فنس کشی محوطه ایستگاه های پمپاژ به طول ۳۰۰ متر، احداث دیوار حائل جاده دسترسی ایستگاه های پمپاژ به طول ۱۶۰ متر، اصلاح و بهسازی جاده دسترسی ایستگاه های پمپاژ و اجرای تله متری و احداث اتاقک کنترل آن و هم چنین احداث ساختمان سرایداری است تا پایان امسال به اتمام می رسد.

معاون طرح و توسعه شرکت آبفار کردستان در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرای این پروژه تاکنون ۴۷ میلیاردو ۲۶۸ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

جمشید زرین میزان پیشرفت کلی این پروژه را ۹۰ درصد ذکر کرد و اظهارداشت: فاز اول این پروژه به اتمام رسیده و فاز دوم هم تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه جزو پروژه های ملی است، بیان کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام کامل این پروژه حدود ۲۰ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه طول خط انتقال این پروژه ۱۰ هزار متر است، ادامه داد: منابع تامین کننده آب در این مجتمع در فصل های تابستان و زمستان متفاوت است، در تابستان آب موردنیاز از چشمه مرچلم و در تابستان از چشمه گردو(کانی گویز) تامین می شود.

با اجرای این پروژه پنج روستای اورامان تخت، سرپیر، کماله، ویسیان و وریوری با یک هزار و ۵۴۸ خانوار وجمعیت بالغ بر ۵ هزارو ۱۲۰ نفر از آب شرب سالم برخوردار شدند.

این روستاها قبل از اجرای این پروژه مشکلات متعددی در زمینه تامین آب داشتند و همین مسئله موجب مهاجرت تعداد زیادی از اهالی این روستاها به شهرها و پایین آمدن سطح رفاه مردم این مناطق شده بود.

علی مرادی یکی از اعضای شورای اسلامی اورامان  به خبرنگار مهر گفت: مردم این روستاها در گذشته همواره ییلاق و قشلاق می کردند و در فصل پاییز به روستا باز می گشتند.

وی اضافه کرد: در این فصل آب چشمه ها به نسبت وضعیت بهتری داشت و زنان و دختران روستا از چشمه های اطراف اقدام به تهیه آب مورد نیاز خانواده‌شان می کردند.

وی عنوان کرد: اکنون پنج سالی است که مردم پنج روستای اورامان با اجرای پروژه آبرسانی از آب شرب سالم بهره مند هستند و این باعث شده که سطح بهداشت و سلامت دراین روستاها هم به مراتب افزایش پیدا کند.

مدیر آب و فاصلاب روستایی شهرستان سروآباد هم به خبرنگار مهر گفت: مردم این روستاها اجرای این پروژه را غیر ممکن می دانستند و اصلا امیدی به اجرایی شدن آن نداشتند.

فاتح خلاق اظهارداشت: بعد از اجرایی شدن این پروژه و لوله کشی و آبرسانی به منازل واقع در این روستاها، مردم این روستاها به شکرانه این نعمت بزرگ در کنار مجتمع آبرسانی نماز شکر به جای آوردند.

وی عنوان کرد: منطقه اورامان در فصل گرم سال به نسبت سایر نقاط استان کردستان گرم تر است و در گذشته که از نظر منابع آبی در مضیقه بودند حتی امکان استفاده از کولر را هم نداشتند ولی امروز خوشبختانه این مشکل هم برطرف شده و مردم راضی و خوشنود هستند.

کد مطلب 3825950

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