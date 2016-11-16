صدور مجوز خروج ۳۰ هزار دانشجو برای اعزام به عتبات

سید محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در رابطه با پیاده روی اربعین ویژه دانشجویان گفت: این ستاد برای اربعین سه برنامه پیش بینی کرده بود.

وی ادامه داد: برنامه اول اینکه دانشجویانی که مجرد بوده و نیازمند مجوز خارج کشور بودند، با تفاهم نامه ای که با نظام وظیفه منعقد شد، تعهد دادیم تا این دانشجویان بدون وثیقه اعزام شوند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: در حال حاضر نظام وظیفه مجوز خروج ۳۰ هزار دانشجو را صادر کرده است و از دیگر برنامه های ستاد در رابطه با اربعین می توان به ارسال بسته های فرهنگی به بسیاری از کاروان های دانشجویی و برگزاری همایش های استانی اشاره کرد.

به گزارش مهر، امسال حضور ۱۰۰ هزار دانشجو در راهپیمایی پیاده روی اربعین برنامه ریزی شده است که چندین برابر سال گذشته است.