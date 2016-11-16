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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

توسط نظام وظیفه صورت گرفت؛

صدور مجوز خروج ۳۰ هزار دانشجو برای اعزام به عتبات

صدور مجوز خروج ۳۰ هزار دانشجو برای اعزام به عتبات

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: مجوز خروج ۳۰ هزار دانشجو برای اعزام به عتبات توسط نظام وظیفه صادر شده است .

سید محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در رابطه با پیاده روی اربعین ویژه دانشجویان گفت: این ستاد برای اربعین سه برنامه پیش بینی کرده بود.

وی ادامه داد: برنامه اول اینکه دانشجویانی که مجرد بوده و نیازمند مجوز خارج کشور بودند، با تفاهم نامه ای که با نظام وظیفه منعقد شد، تعهد دادیم تا این دانشجویان بدون وثیقه اعزام شوند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: در حال حاضر نظام وظیفه مجوز خروج ۳۰ هزار دانشجو را صادر کرده است و از دیگر برنامه های ستاد در رابطه با اربعین می توان به ارسال بسته های فرهنگی به بسیاری از کاروان های دانشجویی و برگزاری همایش های استانی اشاره کرد.

به گزارش مهر، امسال حضور ۱۰۰ هزار دانشجو در راهپیمایی پیاده روی اربعین برنامه ریزی شده است که چندین برابر سال گذشته است.

کد مطلب 3825961
زهرا سیفی

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