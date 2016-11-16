ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین/بارش باران درمحورهای گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج‌ - تهران از پل فردیس تا پل کلاک، در استان ایلام محور ایلام - مهران ترافیک نیمه‌سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در استان گیلان در اکثر محورها بارش پراکنده باران و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی افزود: محور فیروزکوه در محدوده هنرستان کشاورزی از کیلومتر ۱۳ تا ۱۹ از روز شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ به دلیل عملیات روکش آسفالت، تردد خودروها همراه با ترافیک انجام می‌شود.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ- شاهرود و شمشک - دیزین تا اطلاع ثانوی مسدود است.