همايش فرصت هاي تجاري ايران و بلاروس برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران ،‌ عبدالمجيد اسديان ،‌مدير كل بازرگاني اروپا و آمريكا با اشاره به اهداف برپايي همايش بررسي فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري ايران و بلاروس ،‌گفت: هم اكنون روابط جمهوري اسلامي ايران وبلاروس در سطح خوبي قرار دارد و دو كشور درمسايل بين المللي داراي مواضع مشتركي هستند.

وي حجم مبادلات دو كشورايران و بلاروس را در سال گذشته 18 ميليون دلار اعلام كرد و گفت:‌ در سالهاي گذشته حجم مبادلات دو كشور روند افزايشي داشته به طوريكه در سال گذشته صادرات ايران به بلاروس 05/1 ميليون دلار و واردات ايران از بلاروس قريب 17 ميليون دلار بوده است.

اسديان با مناسب خواندن بازار بلاروس براي عرضه كالا و خدمات ايراني تصريح كرد:‌ هم اكنون عمده اقلام صادراتي ايران به بلاروس شامل توتون، تنباكو، دارو، كاشي، فرش، وسايط نقليه، پسته وكشمش است كه مي توان با رفع موانع موجود حجم صادرات را به بلاروس در حد قابل قبولي افزايش داد.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران نيز در اين همايش با نارضايتي از حجم پايين تجارت دو كشور علي رغم داشتن پتانسيل هاي موجود گفت: همزماني اين اجلاس با برپايي ششمين نمايشگاه بين المللي صنعت در تهران مي تواند فرصت مناسبي براي شناسايي پتانسيل هاي بازار وريشه يابي كاهش روابط تجاري و اقتصادي دو كشور ايران و بلاروس باشد .

مهدي غضنفري با اشاره به روند رو به رشد حجم تجارت در كشور در طول پنج سال گذشته ،‌تصريح كرد: اين در حالي است كه اين حجم روابط تجاري متناسب با سطح روابط سياسي بين دو كشور نيست.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران ،‌تشويق وحمايت از سرمايه گذاري متقابل، اجتناب ازماليات، ايجاد حمل و نقل هوايي، همكاري هاي گمركي، بانكي، نمايشگاهي و فرهنگي را از ا قدامات انجام شده براي تسريع در روابط تجاري دو كشور اعلام كرد .

معاون وزير بازرگاني قوانين جمهوري اسلامي ايران را براي سرمايه گذاري خارجي بسيارمناسب دانست و گفت:‌سرمايه گذاري در ايران تابع محدوديت نيست و تضمين لازم براي اصل و سود سرمايه وجود دارد. به طوريكه هم اكنون و به منظور سرمايه خارجي اخذ ماليات در جمهوري اسلامي ايران از 65 درصد به 25 درصد كاهش يافته است.

به گفته وي اعطاي اقامت چند ساله جهت سرمايه گذاران ،‌ ساده نمودن مسايل گمركي، لغو ثبت نام اقامت، برقراري روابط مستقيم بين بانكهاي دو كشور، واگذاري زمين به شركتهاي طرفين جهت طرح هاي عمراني مي تواند از جمله محورهاي اساسي براي گسترش روابط اقتصادي دو كشور باشد .

معاون وزير بازرگاني اظهار اميدواري كرد كه تفاهم نامه هاي امضاء شده بتواند رشد تجاري و اقتصادي دو كشور را تا حد مناسبي افزايش دهد .

همچنين در ادامه مراسم ،‌ايوان دووميديچ معاون اول وزير صنايع بلاروس با اعلام آمادگي در زمينه همكاري بازرگاني واقتصادي با جمهوري اسلامي ايران گفت: صنايع ماشين سازي بلاروس پتانسيل هاي زيادي دارد به طوريكه هم اكنون 400 نوع وسيله كشاورزي در اين كشور توليد مي شود و 100 كشور جهان خريدار آنها هستند.

همايش فرصت هاي تجاري ايران و بلاروس امروز با حضور معاون وزير بازرگاني و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران و وزير صنايع بلاروس، سفير جمهوري اسلامي، مديرعامل شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران وجمعي از بازرگانان و صادر كنندگان ايراني و بلاروس برگزار شد.