صدور زبان فارسی به دیگر کشورها خدمتی فراتاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی نویسنده کتاب کودک سه شنبه شب در برنامه «سفر کتاب» که به مناسبت هفته کتاب استان فارس در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان فارس برگزار شد، عنوان کرد: امیدوارم ایده سفر کتاب مداوم و در تمام کشور برگزار شود و این ایده در خارج کشور برای کودکان هموطن ما که سفیران فرهنگی ما هستند نیز برگزار شود.

نویسنده کتاب «جزیره بی تربیت ها» با بیان اینکه باید دغدغه ادبیات کهن و معاصر کشورمان را داشته باشیم و هرچقدر این آثار با زبان فارسی ارائه شود بهتر و مفیدتر است، ادامه داد: بعضی کتابها شاید یکبار خواندنش هم مفید نباشد، کتاب باید آموزنده، هشداردهنده و یا سرگرم کننده باشد و اطلاعات مفیدی به خواننده منتقل کند.

به کتابهای سرگرم کننده برای کودکان توجه شود

شفیعی با تاکید بر نقص عدم توجه به کتابهای سرگرم کننده برای کودکان بیان کرد: متاسفانه در فرهنگ ما به کتابهای سرگرم کننده برای کودکان توجه نمی شود و همین خلا باعث جذب بچه ها به چهره های غربی و بازیهای کامپیوتری می شود که عوارض غیر قابل جبرانی پدید می آورد و باید در این روند بازنگری و به میل کودکان نزدیکتر شویم.

این نویسنده برجسته کتاب کودک تشریح کرد: با بچه ها باید به زبان خودشان صحبت کرد در تصویرسازی کتاب و مجله کودکان و نوع فونت باید سلایق آنها مدنظر قرار گیرد، عنصر جذابیت در آثاری که مخاطبشان کودکان هستند بسیار مهم و اثر گزار است.

شفیعی با توجه به استفاده از عنصر طنز در آثارش گفت: از قدیم به طنز علاقه داشتم و بیشتر از نوشتن، از خواندن طنز لذت می برم.

وی با اشاره به فلسفه هنر و چرایی ماندگاری آثار بزرگانی چون حافظ و سعدی بیان کرد: این افراد در دوره های مختلف زندگی تأمل بیشتری نصبت به پدیده های اطرافشان داشته اند و آن را ثبت کردند و صرفأ تأمل ملاک نیست و باید با فنون کار هم آشنایی داشته باشیم؛ احساس می کنم در طنز راحتتر می توانم با خواننده ارتباط برقرار کنم, طنز فقط خنده نیست و باید به بعد سرگرمی و عنصر داستان پردازی توجه شود چون بذله گویی ماندگار و تاثیرگزار نیست.

شهرام شفیعی با تاکید در خوب دیدن یادآور شد: در نوشتن از خود بچه ها الهام گرفتن مهم و حیاتی است؛ متاسفم از این که داستان نویس موفق کم داریم، چراکه داستان نویس شمارا همراه خود به سفری می برد که از ابتدا قول می دهد حوصله مخاطب سر نرود و از طریق تحول شخصیتها و کنش ها مخاطب را جذب می کند و سوژه هایش را بین مردم پیدا می کند.

از شهرام شفیعی ۱۲۰ جلد کتاب منتشر شده است که می شود از جزیره بی تربیتها، قصه های غرب وحشی، بگو ماهم بخندیم برای کودکان و عشق بازی برای مخاطب بزرگسال نام برد.

سفر کتاب پس از چهارسال آغاز شد

در این مراسم مدیر کل آفرینشهای ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودک و نوجوان کشور گفت: سفر کتاب برای دومین بار بعد از یک وقفه چهار ساله در کشور و در شهر شیراز برگزار شد و هدف این مراسم معرفی بهترینهای حوزه کتاب برای خانواده ها و بچه ها است.

حسین علی جانی تاکید کرد: در انتخاب کتاب برای فرزندان باید دقت کرد و خانواده ها می توانند به کمیته بررسی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان اطمینان کنند.

وی افزود: کتاب شهرام شفیعی در بررسی کانون انتخاب شده و به کودکان، نوجوانان و خانواده آنها توصیه می شود.

در ابتدای این مراسم زهرا افتخاری مدیر کل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان فارس گفت: نمایشگاههای سفر کتاب در شهر شیراز و صدرا برگزار شده و امروز روز آخر سفر کتاب است؛ امیدوارم این پایان شروعی برای رشد کتاب خوانی در بین کودکان و نوجوانان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که همراه با برپایی نمایشگاه کتاب مربوط به سفر کتاب بود و تا چهارشنبه ۲۶ آبان ادامه دارد از یک عنوان کتاب ۵ جلدی شهرام شفیعی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان کشور رونمایی و از اعصای کتابخوان مراکز تقدیر شد. همچنین اعصای نمایش عروسکی «فرار از زندان» که ۶ مقام کشوری کسب کرده مورد تقدیر قرار گرفتند.