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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۵۰

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل

بيش از 111 هزار نفر در استان اردبيل براي دريافت سهام عدالت معرفي شدند

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي اردبيل گفت: تا كنون بيش از 111 هزار نفر از افراد واجد شرايط در استان اردبيل و در قالب بيش از 44900 خانوار براي دريافت سهام به ستاد مركزي معرفي شده اند .

 به گزارش خبرنگارمهر از اردبيل ،‌ محمد حسين موثقي  در جلسه ستاد استاني  با اشاره به اينكه  تا كنون بيش از 111 هزار نفر از افراد واجد شرايط استان اردبيل در قالب بيش از  44900 خانوار براي دريافت سهام به ستاد مركزي معرفي شده اند گفت: اين در حالي است كه پرونده مربوط به حدود 72 هزار نفر از معرفي شدگان مذكور به دليل نداشتن كد ملي ومواردي از اين قبيل فعلاً معطل مانده كه براي رفع آن تلاش مي شود.

وي  تصريح كرد:  مقرر شده است در قالب اين طرح به هر يك از اعضاي خانواده هاي واجد شرايط   مبلغ  5 ميليون ريال وحداكثر تا سقف 25 ميليون ريال سهام شركت هاي دولتي واگذارشود .

موثقي ارزش سهام قابل واگذاري به واجدان شرايط استان را حدود 555 ميليارد ريال برشمرد و گفت:‌اين افراد غالباً از مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام (ره)و بهزيتسي استان مي باشند.

 همچنين مجيد قديري حيدري ،‌معاون استاندار اردبيل  واگذاري سهام عدالت  را نمودي از اشعارعدالت محوري رييس جمهور دانست و گفت:‌:تحقق صحيح اين امر مي تواند به توزيع عادلانه ثروت در جامعه كمك كند  لذا  سازمان امور اقتصادي ودارايي استان اردبيل  به عنوان متولي امر بايد با برگزاري نشست هاي كاري مستمر با دستگاههاي  مرتبط  در واگذاري سهام عدالت  زمينه را براي عملياتي شدن موضوع دراستان هموار نمايد.

 

کد مطلب 382601

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