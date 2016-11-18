اولین مانور عمود پرواز آتش نشان و پلیس ترافیک اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز توانمندی سکوهای بدون سرنشین هوایی (عمودپروازها) در تصویربرداری و جمع آوری اطلاعات مکانی افق جدیدی را در علوم مهندسی و مباحث مدیریت شهری با کاهش هزینه های معمول و رعایت ایمنی بیشتر فراهم کرده است.

بر همین اساس مرکز فناوریهای نوین شهرداری اصفهان بنا دارد مانوری را با هدف حل مشکلات مدیریت شهری بویژه در موقعیت های بحرانی را توسط عمودپروازهای ایرانی برگزار کند.

یکی از این کاربردها بهره گیری از این فناوری در انجام مأموریت های خطیر آتش نشانی و عملیات امداد و نجات، همچنین حل مباحث ترافیکی است.

پرنده های عمود پرواز می‌توانند اولین واحدی باشند که به محل حادثه برسند و با بررسی محل حادثه به سرعت، واحدهای اعزامی را از اطلاعات دقیق حادثه آگاه کنند تا با حداقل صرف وقت و هزینه بتوان امداد رسانی را آغاز کنند؛ یا مسیرهای پر ترافیک و مسدود را شناسایی کرده و آن را بازگشایی کنند.

اولین مانور عمود پروازآتش نشان و پلیس ترافیک بزودی با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، مدیریت بحران شهرداری، معاونت حمل ونقل و ترافیک و پلیس راهور، برگزار می شود.

در مانور عمود پرواز آتش نشان و پلیس ترافیک از ۲ عمود پرواز برای مانور آتش نشانی و مانور پلیس ترافیکی و ۲ دوربین متناسب با ماموریت های مورد نظر استفاده خواهد شد تا پرنده های عمود پرواز بتوانند به سرعت اطلاعات بسیار مفیدی را با دید از بالا و بررسی ساختمان از زوایای مختلف در اختیار مرکز مدیریت بحران بگذارند.

این اطلاعات می تواند اعلام محل دقیق حادثه و فاصله دقیق آن تا مرکز، دورنمای بزرگ از حادثه، مشخص کردن کلیه مکان های حادثه دیده ، معرفی مسیرهای خلوت، گره های کور ترافیکی و مسیرهای جایگزین همچنین، مشخص کردن درجه حرارت آتش و وسایل و تجهیزات موردنیاز و...باشد.

انتقال اطلاعات ضروری به افراد درون ساختمان از دیگر قابلیت های پرنده های عمود پرواز است که می توان از آن نهایت استفاده را برد.

همچنین تمام تصاویر ارسالی را می توان برای بررسی های بعد از حادثه، در دیسک های مجازی ذخیره کرد.

در حوادث تا زمانی که ناوگان اول به محل حادثه نرسد، امکان ارزیابی صحیح از تجهیزات مورد نیاز وجود ندارد، این موارد در حالی است که درصورت استفاده از پرنده های عمود پرواز بدون سرنشین در عملیات نجات با داشتن تصاویر از دید بالا و کمک گیری از دوربین های حرارتی می توان آدرس دقیق حادثه را مشخص کرد.

در حوادث طبیعی همچون حوادث کوهنوردی و گمشدگان و آسیب دیدگان جنگل، بیابان و کوه نیز این پرنده های بدون سرنشین می توانند به راحتی از طریق دوربین های حرارتی به شناسایی و تشخیص مناسب دست یابند.