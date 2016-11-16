به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، میثم طباطبایی در خصوص عدم اجرایی شدن استفاده از سوخت های زیستی در کشور، گفت: ستاد توسعه زیست فناوری زمستان سال گذشته طرح پایلوت استفاده از سوخ گازوییل زیستی را با همکاری اتوبوسرانی تهران و انجمن سوختهای زیستی اجرا کرد.

وی افزود: نتایج به دست آمده از این طرح پایلوت بسیار خوب و قابل توجه بود که این نتایج را به سازمان های ذیربط ارائه کردیم؛ ولی هنوز هیچ گونه همکاری و یا پاسخی از ین سازمان های ذیربط دریافت نکرده ایم و متاسفانه اراده ای برای اجرایی شدن این طرح در سازمانهای متولی وجود ندارد.

به گفته طباطبایی، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی غیر از سوخت گازوییل زیستی برنامه های دیگری نیز برای استفاده از انواع سوختهای زیستی مانند الکل زیستی و گاز زیستی نیز دارد که متاسفانه به دلیل عدم همکاری دستگاه های ذیربط اجرای آنها امکانپذیر نشده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از این سوخت های زیستی استفاده کرده و آلودگی های شهرها را کاهش داده اند؛ اما در سازمان های مرتبط تمایلی برای اجرایی شدن این طرح وجود ندارد.

رئیس کارگروه بیوتکنولوژی محیط زیست ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، معتقد است یکی از بهترین و موثرترین راهکارهای کاهش آلودگی هوای کشور به ویژه تهران استفاده از سوخت های زیستی است.