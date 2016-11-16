رفع مشکل پس زدگی فاضلاب در شادگان نیازمند اقدام جدی است

حجت الاسلام سید مجید شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر معضل پس‌زدگی فاضلاب در برخی از نقاط شهر از جمله منطقه سعدی، عبودی و مناطق مشمولی و سید شرف را مسئله فوق العاده جدی دانست و گفت: فوران فاضلاب در معابر شهر یکی از مشکلات و معضلات اساسی این شهر شده و در حال حاضر رها شدن فاضلاب در معابر شهری منجر به تخریب و ایجاد خسارت به زیرساخت، آسفالت معابر و مشکل برای مردم این شهر شده است.

وی با بیان اینکه مردم از این مسئله بسیار آزار و اذیت می شوند، اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که پس زدگی فاضلاب از نظر بهداشت و سلامت به وجود می آورد، همه دستگاه های ذیربط از جمله اداره آبفا باید برای برطرف کردن این معضل همکاری کنند.

امام جمعه شادگان ادامه داد: وضعیت کنونی دفع فاضلاب نامطلوب است و باید اداره مربوطه با دقت و حساسیت ویژه ای نسبت به رفع آن اهتمام داشته باشد.

وی تصریح کرد: شهروندان شادگان از بوی تعفن فاضلاب در این معابر شهری گلایه مند هستند و تاکنون آن مشکل به شکل اساسی و به صورت ریشه ای از سوی اداره آب و فاضلاب مرتفع نشد و باعث بروز مشکلات برای دانش آموزان، عابران و رانندگان شده است.

حجت الاسلام شرفی از ورود و فوران فاضلاب‌ شهری در معابر این شهر به ابراز نگرانی کرد و گفت: وضعیت کنونی فاضلاب شادگان در خور شان این مردم این شهر نیست.

وی در پایان از مسئولان شرکت آب و فاضلاب خوزستان خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

