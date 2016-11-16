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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

فرماندار ساری:

مسیر دسترسی به گهرباران ۲۰ کیلومتر نزدیکتر می شود

مسیر دسترسی به گهرباران ۲۰ کیلومتر نزدیکتر می شود

ساری - فرماندار ساری گفت: با اجرای پروژه پل فرح آباد-گهرباران، مسیر دسترسی به گهرباران حدود ۲۰ کیلومتر نزدیک تر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  احمد حسین زادگان صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه پل فرح آباد –گهرباران که بر روی رودخانه تجن در دست احداث است، اظهار کرد:‌ با اجرای این پروژه، مسیر دسترسی به گهرباران تا ۲۰ کیلومتر نزدیک تر می شود.

وی با بیان اینکه اکنون مسیر گهرباران از راه های فرعی و بین مزارع روستاهای سوته و پنبه چوله انجام می شود، افزود: با احداث پل فرح آباد- گهرباران، خدمت جدیدی به مردم منطقه ارائه می کنیم.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه این پروژه با اعتبار ۵ میلیارد تومان در دست احداث است، گفت‌: پل به دهانه یکصد متر بوده و دارای سه دهانه به طول ۳۹، ۳۳ و ۲۸ متر و عرض عرشه پل۱۲.۱ متر  است.

این مسئول تصریح کرد: شمع ستون های پل به تعداد ۱۲ عدد و سرستون ها و کوله های پل در این پروژه انجام شده است.

حسین زادگان همچنین در بازدید از پروژه اجرای روسازی بتن غلتکی و آسفالت محور سه راهی پلاژ به سمت بهنمیر که به طول ۵ کیلومتر است، اظهار کرد: اجرای عملیات آماده سازی بستر، عملیات خاکی و برداشت و حمل خاک، اجرای عملیات تسطیح و رگلاژ، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت از رئوس کلی این پروژه است.

وی با اشاره به اعتبار چهار میلیارد تومانی این پروژه، گفت: آماده سازی بستر و خاک برداری به طول ۴هزار و ۱۵۶ متر و به حجم ۳۶ هزار و ۱۵۷ مترمکعب، عملیات زیرسازی به طول ۲هزار متر و به حجم ۴هزار و ۴۰۶ متر، بتن غلتکی به طول هزار و ۸۸۰ متر و حجم ۳هزار و ۷۶۰ مترمکعب، آسفالت توپکا به طول هزار و ۸۸۰ متر و به میزان ۸۴هزار و ۶۰۰مترمربع سانتی متر و ... از جمله عملیات اجرایی است که در این پروژه انجام شده است.

کد مطلب 3826045

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