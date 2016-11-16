ساختار اداری میامی تغییر می کند/تاسیس ۴ اداره جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات میامی به میزبانی فرمانداری، ضمن تاکید بر اینکه از مشکلات این شهرستان به خصوص در بخش های اداری و اشتغال زایی کاملا آگاه هستم، ابراز داشت: دولت همواره تلاش خود را در راستای رفع محرومیت، اشتغال و همچنین اصلاح ساختار اداری به کار بسته که استانداری سمنان نیز به تبع آن در راستای رفع این مشکلات در میامی است.

وی افزود: رفع ساختار اداری نامناسب میامی که با عدم حضور برخی مدیران و ادارت در این این شهرستان همراه است می بایست تغییر کند و این امر اهتمام مدیران استانی را می طلبد که از آنها می خواهیم تا نسبت به رفع مشکلات ساختاری ادارات میامی کوشا باشند و برنامه ای جامع را به استانداری سمنان ارائه دهند.

۴اداره در میامی تاسیس می شود

استاندار سمنان با تاکید براینکه دولت یادزهم برای سامان دهی نیروهای انسانی ادارات برنامه ویژه ای دارد، گفت: به زودی چند اداره که در زمره مطالبات مردمی نیز محسوب می شوند در میامی تاسیس خواهند شد و این امر در راستای محرومیت زدایی ازشهرستان تازه تاسیس میامی رخ خواهد داد.

خباز با بیان اینکه استانداری سمنان برای رفع مشکلات میامی برنامه ریزی کرده است، ابراز داشت: در آینده نه چندان دور صندوق کارآفرینی امید، اداره کار و رفاه اجتماعی و اداره آبفای شهری و همچنین امور آب در میامی راه اندازی خواهد شد که در تاسیس این ادارت سعی شده حداکثر سرعت عمل به خرج داده شود.

وی افزود: همه مردم می دانند که تاسیس ادارات نیازمند سیکل اداری و بروکراتیک خاصی است و ما از مردم شهید پرور میامی به دلیل مدت ها تاخیر در استقرار ادارات عذر خواهی می کنیم اما امروز با نگاه خود دولتمردان به شرق استان این چهار اداره و زیر ساخت خوب محرومیت زدایی که هرکدام در ارتباط مستقیم با اشتغال زایی، کشاورزی و تولید منطقه هستند، راه اندازی خواهد شد.

صندوق کارآفرینی امید به میامی می آید

استاندار سمنان همچنین راه اندازی صندوق کارآفرینی امید در میامی را یک گاه مهم برای رسیدن به اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: حضور این صندوق در میامی می تواند به ایجاد اشتغال، کمک به اشتغال خانگی و صنایع دستی، زیرساخت های دامداری و کشاورزی، ایجاد اقامتگاه های روستایی گردشگری و ... کمک شایانی کند.

خباز در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تولید در بخش کشاورزی و معدن میامی پرداخت و ابراز داشت: جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و کشاورزی در این شهرستان می تواند رونق تولید و ارتقای وضعیت اقتصادی را به دنبال داشته باشد که این مهم با همدلی و همراهی دولت و ملت به دست خواهد آمد.

وی افزود: میامی از ظرفیت های بسیار بالایی در بخش های کشاورزی و معدن برخوردار است که بهره گیری از آنها می تواند بخش عمده ای از مشکلات اشتغال زایی و تولید را رفع کند.

دامداری ۵۰۰۰راسی در نردین تاسیس می شود

استاندار سمنان در ادامه به مقوله بیکاری و ضرورت توسعه در شرق و شمالشرقی میامی اشاره کرد و گفت: احداث دامداری پنج هزار راسی با هدف اشتغال زایی و توسعه اقتصادی بخش کالپوش در دستور کار قرار دارد که در صورت رفع مشکل تامین آب ۳۰متر مکعب بر ثانیه ای این دامداری، قطعا شاهد بهره برداری آن در آینده نه چندان دور خواهیم بود.

خباز مساحت این دامداری را ۷۰هکتار اعلام کرد و افزود: این دامداری با حمایت بنیاد مستضعفان و جانبازان به منظور محرومیت زدایی و افزایش اشتغال در نردین احداث می شود که قطها کمک شایانی به اشتغال زایی منطقه خواهد کرد.

وی در خاتمه افزود: استانداری سمنان از هر طرح و اقدامی که در بتواند از خام فروشی محصولات و تولیدات کشاورزی و معدنی شهرستان میامی جلوگیری کند استقبال خواهد کرد.