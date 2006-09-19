ابلاغ دستورالعمل اجرايي ارائه قرص آهن به زنان اهدا كننده خون

به گزارش خبرگزاري مهر ، در بيست و نهمين كنگره ISBT كه در شهر كيپ توان آفريقاي جنوبي برگزار شد ، ايران رتبه چهارم جهان را در ارائه پوستر و مقاله به خود اختصاص داد و در اين كنگره كه مهمترين كنگره راجع به طب و علوم انتقال خون است 62 كشور جهان شركت داشتند و مطالب مهم خود را به صورت خلاصه مقاله ارائه دادند.

بر اساس اين گزارش ، آلمان با 58 پوستر، آمريكا با 54 ، هلند با 53 و ايران با 43 پوستر رتبه هاي اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند كه در اين ميان 38 پوستر و مقاله ارائه شده از ايران از مركز انتقال خون بوده است.

مديركل روابط عمومي سازمان انتقال خون گفت: تلاش هاي انجام شده براي ارتقاي كيفي فعاليت هاي سازمان از جمله ارتقاي كيفي كيسه هاي خون گيري و كيت هاي آزمايشگاهي عملياتي شدن سيستم اتوماسيون اداري و فني در تهران و تلاش براي توسعه آن در 9 ساتان بزرگ تا پايان سال جاري، حدف خون جايگزين و اعمال رعايت شاخص اهداي خون به صورت 100 درصد داوطلبانه سرمايه گزاري براي رشد در صنعت پلاسما از جمله مطالب مهم ارائه شده در اين اجلاس بوده است.

دكتر منشدي افزود: اقدامات انجام شده در زمينه بانك خون بند ناف، ضرورت ايجاد توسعه روابط بين الملل و ارتقاي سطح ارتباطات و بهره مندي از علوم روز انتقل خون جهان از ديگر مطالب مطرح شده در اين اجلاس بوده است.

وي گفت: نحوه ارسال و انتقال پلاسما با رعايت استانداردهاي اعلام شده، ارائه طرح تدوين ساختار زنجيره سرد براي نگهداري و انتقال پلاسما با رعايت استانداردهاي اعلام شده، ارائه طرح تدوين ساختار زنجيره سرد براي نگهداري و انتقال فرآورده هاي خوني ، غربالگري آنتي بادي ها و آزمايشات پانل سل از ديگر مباحث بررسي شده دراين اجلاس بوده است.

منشدي در مورد مشكلاتي نظير پلاكت فرز و پلاسماي فرز اظهار داشت: در اين موارد بايد سرمايه گزاري قابل توجهي صورت پذيرد و به ويژه در استان هايي كه مركز شيمي درماني دارند، اجرايي شود.