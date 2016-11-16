بیکاری ۳۷.۶ درصدی شایسته دشت آزادگان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ساعدی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم سالگرد شکست حصر سوسنگرد اظهار کرد: سوسنگرد شهری عادی نیست. سوسنگرد و دشت آزادگان و مرزداران آنها حماسه ها آفریدند و به نام خود ثبت کردند. سوسنگرد متعلق به کل کشور ایران است و همه جوانان کشور در این شهرستان جنگ کردند، شهید شدند و جانباز شدند.

ساعدی افزود: سوسنگرد یک منطقه استراتژیک در زمان جنگ بود و پدران و فرزندان و شیرزنان جلوی دشمن، مظلومانه جنگیدند و شهید شدند. جوانان این منطقه با اخلاص و ایمان و شهادت، سوسنگرد را آزاد کردند. کل معادلات جنگ با حضور فعال مردم تغییر پپیدا کرد و آنها ایستادگی کردند و پیروز شدند.

وی بیان کرد: سردار محمدرضا سبحانی و علی هاشمی از میان همین مردم جنگیدند و شهید شدند. سوسنگرد ده ها سردار در جبهه دیروز و در جبهه امروز در سوریه و عراق برای دفاع از حرم تقدیم کردند. سوسنگرد به عنوان پایتخت مقاومت و ایثار بوده و هست. امروز علمایی را داریم که در جبهه دیروز جنگیدند و تا آخرین لحظه مقاومت کردند که سوسنگرد آزاد شود.

نماینده مردم دشت آزاگان در مجلس گفت: امروز سوسنگرد به گردن همه مسئولان حق دارد و اگر دیروز در جبهه سوسنگرد، فرزندان این مردم مظلومانه به شهادت رسیدند، امروز مردم این شهر به انتظار برداشتن محرومیت هستند. باید به این شهر رسیدگی شود و در حد یک شهرستان به مردم این شهرستان خدمت رسانی کرد.

ساعدی عنوان کرد: به همت مسئولان استانی تلاش های وافری صورت گرفته ولی چون محرومیت های ما زیاد است نیاز به یک همت بیشتر داریم. امروز اگر جاده های ما خراب است نیاز به رسیدگی مسئولان برای تسطیح داریم و حتی طریق الحسین نیز از این منطقه می گذرد. باید این مسیر پیاده روی زائران را قدر دانسته و راه های آن را توسعه داده و امکانات را نیز بیشتر فراهم کنیم.

وی بیان کرد: طرح توسعه شهرستان دشت آزادگان و به صورت ویژه هویزه را باید اجرایی کرد. در اوج زمستان فاضلاب فوران می کند و باید این محرومیت ها را برداشت. امروز نظر بسیار مثبت دولت در ارتباط با مناطق مرزی و محروم بر کسی پوشیده نیست ولی حمایت مسئولان استانی باعث تسطیح این توجه ویزه می شود.

ساعدی اظهار کرد: امروز در دفاع از اهل بیت(ع) نیز جوانان این شهرستان حضوری فعال دارند به همین دلیل امروز انتظار داریم که قدر روزهای جنگ را دانسته و پایداری این مردم را به دیده منت گذاشته و در عرصه خدمت رسانی به آنها توجه ویژهای داشت. در بعد خدمات، امکانات رفاهی و عمرانی نیز تقاضا داریم که مانند سایر شهرستان ها حرفی برای گفتن داشته باشیم.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه عنوان کرد: ۳۷.۶ درصد نرخ بیکاری دشت آزادگان و هویزه است که با وجود قابلیت ها و ظرفیت های بسیار گسترده و وسیع نفت و انرژی و داشتن بزرگترین میدان نفتی کشور یعنی میدان نفتی آزادگان باید شاهد این درصد بیکاری باشیم. محرومیت در دشت آزادگان مشهود است و وقتی صحبت از توسعه می کنیم که تمام بسترها و ظرفیت ها و قابلیت ها و زیرساخت های آن در این شهرستان وجود دارد.