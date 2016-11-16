هفتمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره آبان ماه مجله «فناوری مهر»، در بخش علم و دانش به موضوع تقلب علمی نگاه ویژه دارد و در گزارشی با عنوان «تقلب علمی از ادعا تا واقعیت» آفاتی که پژوهش را تهدید می کند بررسی کرده است. در این بخش موضوعات خواندنی نیز در مورد حل معمای پلاستیک خواری پرندگان دریایی و زخم پای دیابتی دیده می شود.

هفتمین شماره مجله «فناوری مهر» در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به بررسی اینترنت اشیاء و تحولات این فناوری با وجود فرصتها و تهدیدات پرداخته است. تحلیل ذائقه کاربران ایرانی در وب، نحوه محاسبه قیمت اینترنت و موضوع فیلترینگ هوشمند شبکه های اجتماعی از دیگر موضوعات این بخش است. آخرین اخبار از دنیای تازه های دیجیتال را نیز می توانید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دنبال کنید.

در بخش فناوریهای نوین، گزارشی جامع از تاثیر درمان بیماریها از جمله سرطان با استفاده از آبزیان و به طور کل توسعه فناوری زیستی منتشر شده است. معرفی ۱۱ اختراع پزشکی و راه اندازی اتوبوس سلولهای بنیادی دیگر مطالب خواندنی این شماره از ماهنامه «فناوری مهر» را تشکیل می دهند.

بخش هوا و فضا نیز به ارائه دستاوردهای ایران در حوزه ماهواره با اعلام اخباری از راه اندازی دیتاسنتر فضایی و آخرین وضعیت پرتاب ماهواره ایرانی پرداخته است. در این شماره به موضوع فضاپیمای منهدم شده در مریخ نیز نگاه ویژه شده است.

شماره هفتم مجله فناوری مهر در ۵۶ صفحه در قالب فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.