تلاش می کنیم یکی از مراکز مهم علمی زنجان به نام شهید شهریاری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری گفت: مجید شهریاری را از دانشمندان بزرگ هسته ای و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است وشهید شهریاری در عرصه علم پیش قدم بودند و مایه مباهات و فخر نظام جمهوری اسلامی، خانواده شریف خود و همه مردم استان زنجان می باشند و تلاش میکنیم یکی از مراکز مهم علمی استان زنجان به نام شهید مجید شهریاری مزین گردد.

استاندار زنجان مجید شهریاری را از دانشمندان بزرگ هسته ای و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی دانست و ابراز داشت: شهید شهریاری در عرصه علم پیش قدم بودند و مایه مباهات و فخر نظام جمهوری اسلامی، خانواده شریف خود و همه مردم استان زنجان می باشند وتلاش می کنیم یکی از مراکز مهم علمی استان زنجان به نام شهید مجید شهریاری مزین گردد.

وی از دست دادن این دانشمند هسته ای را ضایعه ای بزرگ برای کشور دانست و گفت: ایشان از دانشمندان و پیشگامان بزرگ علمی کشور بودند که توسط دستان مرموزی که قدرت تحمل توسعه و پیشرفت دانش بومی هسته ای در جمهوری اسلامی را نداشتند به شهادت رسید.

امیری تاکید کرد: شهید شهریاری در این ایام همنشین سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس (ع) می باشد.

دکتر مجید شهریاری در سال ۱۳۴۵ و در زنجان متولد گردید و ایشان متاهل و دارای دو فرزند بودند و شهید مجید شهریاری تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در زنجان، دوره کارشناسی را در رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۶۸ ) ، دوره کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی هسته ای در دانشگاه صنعتی شریف ( از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۱) و دوره دکتری در رشته مهندسی هسته ای را در دانشگاه امیر کبیر از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ گذارنده اند.

این دانشمند فیزیک هسته‌ای و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در روز ۸ آذر ۱۳۸۹ در تهران توسط عوامل رژیم صهیونیستی و با همکاری اطلاعاتی منافقین در یک عملیات تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل گردید.