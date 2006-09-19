برگزيدگان جشنواره ادبي " ماه و مهر 3 " معرفي شدند

به گزارش مهر، با راي ابوتراب خسروي ، علي سليمان پور ، شاهرخ تندرو صالح ، محمد رضا عبد الملكيان ، علي هوشمند و شمس آقاجاني برگزيدگان دو بخش شعر و داستان جشنواره ادبي " ماه ومهر 3 " معرفي شدند.

در بخش شعر ويژه اين جشنواره رضا علي اكبري ، طيبه نيكو و عبد الرضا كوهمال جهرمي مقام هاي اول تا سوم را احراز كردند و از علي بهمني ، طاهره كشاورزي ، مژگان محبي ، حيدر منصوري و فاطمه فاضلي نيز تقدير شد .

در بخش شعر آزاد ، صالح دروند و طاهره خنيا مشتركا مقام اول ، فروغ تنگاب و سيما بازيار مقام دوم و منصوره حكمت شعار و محمد كاظم حسيني مقام سوم را كسب كردند .

زينب حسام الديني ، حبيب الله زارعي ، پوريا ميرركني ،ندا هدايتي فرد و اميد بلاغتي ، شاعران تقدير شده اين بخش بودند .

هيات داوران در رشته داستان اثري شايسته دريافت جايزه اول ندانستند اما داستان هاي " خانم نويسنده " اثر لاله زارع " معلوم است دختر " نوشته آسيه امام رضايي را به طور مشترك برگزيدگان دوم و داستان " انگار توي سرم سنج و دمام مي زنند " نوشته جهانشير احمدي را برگزيده رتبه سوم بخش داستان معرفي كردند .

به گزارش مهر، اين دوره از جشنواره سالانه " ماه و مهر 3 " كه به كوشش حوزه هنري فارس برگزار شد به ادبيات معاصر بوشهر اختصاص داشت .