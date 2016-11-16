  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

«اشتاین مایر» دیدار از ترکیه را مثبت ارزیابی کرد

«اشتاین مایر» دیدار از ترکیه را مثبت ارزیابی کرد

وزیر امور خارجه آلمان پس از اتمام سفر به ترکیه آن را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان با مثبت ارزیابی کردن سفر خود به ترکیه اظهار داشت: گفتگوهای انجام شده در آنکارا سازنده و مثبت بود. 

وی ابراز امیدواری کرد که نتیجه این گفتگوها پیامدهای مثبتی را نیز به همراه داشته باشد. 

اشتاین مایر همچنین خاطرنشان کرد: مذاکرات مهمی در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا انجام شد که در خلال آنها تاکید به اعمال برخی اصلاحات از سوی آنکارا شد، مقامات ضمن علاقمندی برای تداوم روند مذاکرات هنوز در برخی موارد اصلاحی بحث دارند. 

کد مطلب 3826086
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها