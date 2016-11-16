باید خدمات را به خارج از کتابخانه ها منتقل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نهاد کتابخانههای عمومی کشور، زهره میرحسینی محقق و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره اهمیت نقش کتابداران در کتابخانهها گفت: کتابداران با جامعه محلهای سر و کار دارند. از نزدیک مراجعه کنندگان را میبینند و از نیازهای فرهنگی شان آگاهی پیدا میکنند، آنها از همین داشتهها باید نهایت استفاده را ببرند تا بتوانند بهتر از همیشه به طیفهای مختلف جامعه خدماترسانی کنند.
وی کسب دانش روز را از مهمترین وظایف کتابداران دانست و افزود: امروزه در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و پسا مدرن هستیم. در واقع یک پای ما در سنت مانده و پای دیگر در مدرنیته است. باید تلاش کنیم تا همه کتابداران ما مجهز به علم روز شوند و آن را برای خدماترسانی بیشتر به مراجعانشان بکار بگیرند.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه از دغدغههای کتابداران به خوبی اطلاع دارد ادامه داد: میدانم که در برخی از کتابخانهها کاستیهایی وجود دارد. قطعا برای رسیدن به کتابخانهای پویا و استاندارد باید زیر ساختها فراهم باشد تا آنها بتوانند خدماترسانی بهینهای برای اقشار مختلف مردم و گروههای سنی مختلف داشته باشند. خوشبختانه مدیریت نهاد کتابخانههای عمومی کشور و اعضای هیئت امنای آن در تلاش برای کاهش این کمبودها هستند و امیدواریم این زیر ساختها که یکی از آنها متصل شدن به شبکه اینترنت است در همه کتابخانههای بوجود بیاید. کتابداران با آموزشهایی که میبینند می توانند از طریق فضای مجازی هم به کاربران خود خدمات ارائه دهند.
میرحسینی با اشاره به اینکه امروز همه کتابخانههای دنیا خدماتشان را خارج از کتابخانهها ارائه میدهند و این مرز بین کتابخانههای سنتی و مدرن است، گفت: بسیاری از افراد نمیتوانند به کتابخانهها مراجعه کنند. هماکنون شرایط شهرها به گونهای است که مدیران شهری با استفاده از شبکههای مجازی و شبکه نت در تلاش هستند تا از حجم مسافرتهای درون شهری کاهش دهند. برخی از افراد هم دارای بیماری و معلولیت هستند و رفت و آمدشان به کتابخانهها با سختی امکانپذیر است. کتابداران به کمک مدیران خود باید تلاش کنند تا در راستای کمکرسانی به این اقشار حرکت کنند. اگر سایت اینترنتی کتابخانهای فعال و پویا باشد، اگر بخشهای شنیداری کتابخانهها فعال باشد و فایلهای صوتی کتابها را در این سایت قرار دهیم در واقع خدمات کتابخانه را به خارج مرزهای آن منتقل کردهایم و این موفقیت بزرگی است که امیدواریم به زودی به آن دست پیدا کنیم.
وی از همه کتابداران خواست تا درباره محل خدمت خود و افرادی که به آنها خدمات میدهند گزارشی تهیه کرده و بر مبنای نیازهای آن قشر از مدیران نهاد درخواست منابع جدید کنند؛ و در ادامه گفت: برخی از کتابداران در محلههایی خدمت میکنند که اقلیت خاصی ساکن آن محلهها هستند. اگر کتابهایی تهیه شود که مورد درخواست آن اقلیت باشد و از فرهنگ و آداب و زبان آنها بگوید قطعا مراجعان بیشتری را جذب کتابخانه خواهیم کرد. اگر در کتابخانهای هستند که به واسطه وجود کانون معلولان، معلولان به آن مراجعه بیشتری دارند از مدیران نهاد بخواهند تا منابعی در اختیارشان قرار دهند که به کار این معلولان بیاید. کتابداران چشم و گوش مدیران نهاد در کتابخانهها هستند و بیشتر از هر کسی از نیازهای مراجعان کتابخانهها اطلاع دارند. آنها باید این آگاهی را به کار بگیرند و با جذب منابع مورد نیاز، مخاطبانشان را افزایش دهند.
نظر شما